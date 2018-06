Honduras: Colonias y barrios que estarán sin electricidad el jueves 7 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias zonas de la capital de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 7 de mayo debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas CYG-L325, LLN-231, PGR-L318, SRS-L338, NIS-L322 y TSZ-L224 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.



A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:

De 8:00 AM a 4:00 PM Distrito Central

Barrio El Edén

Brisas del Picachito

Colonia Viera

Casamata

Reparto Abajo

Barrio Reparto Arriba

Colonia Canaán

Colonia Guillén

Colonia Marichal

Colonia Bolívar

Colonia Villas del Río

Colonia Santa Rosa

Colonia Suazo Córdova

Colonia Mejía

De 8:15 AM a 8:45 PM y de 3:45 PM a 4:15 PM en Comayagua

Barrio Lourdes

Brisas de Altamira

Piedras Bonitas Sur

San Blas Arriba

San Sebastián

21 de Abril

Vista del Valle

Nueva Esperanza

Miravalle

Generado Singuizapa

Santa Lucía

Barrio Torondon

Brisas del Humuya

Iván Vetancour

La Jaguita

El Paraíso

El Matazano

La Ceibita

El Sitio

El Ciruelo

Residencial Manantial

De 8:15 AM a 4:15 PM en Comayagua

Colonia Tres Caminos

Piedras Azules

Colonias Los Jasminez

Jardines de Capiro

Aldeas Capiro

El Volcán

Cerro La Oki

Colonia Geraneos

Colonia 10 de Mayo

Residencial Los Pinos

Aldea Los Hornos

Aldea La Platanera

Aldea Buena Vista

Aldea La Guadalupe

Aldea La Sampedrana



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso

Aldea Agua Blanca Norte

Colonia 2 de Agosto

Aldea Quebrada de Yoro y sectores aledaños

De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán

Barrio San Pedrito

Ichozal

Pacaya

El Chile

De 8:30 AM a 4:00 PM en Atima, Santa Bárbara

Atima

Nueva Victoria

Linderos

Santa Cruz

Ranchones

Lempa

San Pedrito



De 8:00 AM a 4:00 PM en Puerto Cortés

Barrio Buenos Aires

Camaguey

Travesía

Chifía

Titable

Playa Grande

El Estero

Bajamar

Colonia El Samaritano

Brisas de Chamelecón

Barra de Chamelecón