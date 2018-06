Más de 20 mil millennials estudian y emprenden con programas estatales en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Programas de generación de empleos, becas, emprendedurismo, apoyo tecnológico y formación dual, es parte de la innovadora estrategia educativa impulsada por el Gobierno y que está beneficiando a miles de jóvenes hondureños, ya que además de abrirles las puertas a nuevos mercados, les permite estudiar y trabajar simultáneamente.

Debido al Bono Demográfico que tiene el país, cada vez son más los jóvenes con edad de trabajar o emprender un negocio, sólo en el año 2016, 280,237 hondureños pasaron a formar parte de las personas con edad de laborar, por lo que en alianza con la empresa privada el presidente Juan Orlando Hernández está impulsando una serie de iniciativas que permiten atraer la inversión y generar más fuentes de empleo.



Entre estas iniciativas se puede mencionar grandes plataformas como el programa de Desarrollo Económico Honduras 2020, mediante el cual se contempla la generación de 600 mil nuevas fuentes de trabajo, o las Zonas de Empleo que en su primera etapa subastó más de 80 mil nuevas plazas.



Asimismo a inicios del año, el presidente Hernández lanzó la Fuerza de Tarea de Empleo y Oportunidades, mediante la cual busca ampliar el mercado laboral a través de programas estatales y alianzas con la empresa privada promoviendo la competitividad, generación de empleo, desarrollo de capital humano y el entorno propicio para la creación de empresas.

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social mediante esta iniciativa gubernamental sólo este año se han generado 61,678 empleos y oportunidades, 38,859 corresponden a programas estatales y 22,819 al sector privado.



De los más de 60 mil empleos generados, 21,441 corresponden a jóvenes con edades entre 24-36 años, la “Generación Y” más conocidos como Millennials, quienes en base a estadísticas conformaran el 50% de la fuerza laboral mundial.



Emprendedores

Los Millennials en su mayoría se caracterizan por ser emprendedores natos, y esto hace que sean los principales participantes del programa Crédito Solidario, una iniciativa del gobierno hondureño que fomenta la economía socialmente inclusiva, apoyando a micros y pequeños empresarios con asistencia técnica y créditos a bajas tasas de interés.



Autoridades de este programa presidencial informan que de los 6,359 créditos otorgados en el transcurso de este año, 3,771 han sido dirigidos a jóvenes, en su mayoría mujeres emprendedoras que están iniciándose en el mundo de los negocios.



Los jóvenes que quieren formar parte de esta iniciativa sólo tienen que abocarse a una de la 52 agencias a nivel nacional y presentar un plan de negocios, croquis de la vivienda, armar un grupo mínimo de dos o tres personas, comenzar a trabajar con el asesor técnico para diseñar el modelo de negocio y ser intervenido con el financiamiento. Para este año el Gobierno tiene contemplado desembolsar 415 millones de lempiras.



Chamba Joven

Desde que inició su administración, el mandatario hondureño impulsó el modelo de formación dual mediante el cual los jóvenes estudian y trabajan, el cual ha tenido excelentes resultados en Alemania y Suiza.



Como parte de esta iniciativa el Gobierno lanzó el programa Chamba Joven, para jóvenes de 18-30 años, quienes acceden a pasantías remuneradas de formación dual durante cinco meses en una jornada de cuatro horas diarias, ya sea en la empresa privada o en el sector público, este año se han beneficiado 5,170 personas que se suman a las 25,661 personas que fueron parte de esta iniciativa entre el 2014 y 2017.



Parte de este programa es Código Verde, una iniciativa presidencial que en 2018 tiene contemplado abrir 9,000 plazas a jóvenes que asistirán a pacientes de los hospitales públicos a hacer trámites, localizar clínicas o laboratorios y otras actividades.



Entre 2016 y 2017 Código Verde generó 12,443 empleos para jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y trabajar a medio tiempo.

Formación profesional



Otra iniciativa impulsada por el Gobierno para potenciar la formación educativa de los jóvenes hondureños es el Programa de Becas “Honduras 2020”, mediante el cual se otorgan 800 millones de lempiras anuales con becas universitarias, postgrado y de educación media.



El sub secretario de Educación, Erasmo Portillo, indicó que para las Becas Universitarias actualmente se destinan 500 millones de lempiras anuales, beneficiando a más de 12,500 estudiantes, estos jóvenes brindan 20 horas de voluntariado al mes en pro de la sociedad, el medio ambiente y las comunidades que más lo necesitan.



Detalló que los requisitos para obtener una beca son: tener un índice superior a 70%, no reprobar ninguna clase, historial académico actualizado, estar matriculado en una universidad pública o privada, boleta de matrícula, copia de identidad, y cumplir las horas de voluntariado.



Además se ha destinado del Fondo de la Pobreza Extrema un presupuesto de 102 millones de lempiras para las becas de educación media , beneficiando a 15 mil jóvenes a nivel nacional.



Portillo agregó, que el presidente de la República también está impulsando becas para que los jóvenes hondureños puedan cursar postgrados en el exterior, con un fondo de 150 millones de lempiras.



Las Becas 2020 trascienden fronteras y ya fueron becados los primeros 250 hondureños con un postgrado en el exterior en universidades de alto prestigio como: El Tecnológico de Monterey, Oxford, INCAE, Complutense de Madrid, Barcelona, SCAD, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Chile, Universidad de Costa Rica, Universidad San Carlos de Guatemala entre otras diversas ramas como: agronegocios, turismo, especialidades médicas, vivienda y construcción y otros sectores económicos vinculados con el Programa Honduras 2020.



Asimismo, en alianza con la empresa privada a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), implementa desde 2014 la formación dual en turismo y construcción, lo que garantiza personal capacitado al empleador y a los jóvenes la seguridad de contar con un empleo al concluir sus estudios.



Abriendo puertas a la tecnología



Con el programa Honduras Startup, el presidente Hernández le da la llave a los Millennials para que monten su emprendimiento y puedan ser parte del desarrollo tecnológico al que este gobierno quiere impulsar Honduras.



El secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, indicó que a través de esta iniciativa se respaldar a los hondureños que tienen iniciativas e ideas propias en automatización y robótica, soluciones de software, aplicaciones móviles, y video juegos, entre otras herramientas tecnológicas.



La primera edición se realizó el 2016, de ahí surgieron más de 200 proyectos ganadores, cuyos creadores recibieron cerca de L. 9,000.000 en capital semilla para desarrollar sus emprendimientos tecnológicos.



En 2017 se realizó el primer campamento tecnológico denominado Honducamp.Tech, que contó con la asistencia de más de 10,000 visitantes que observaron los proyectos de 5,000 participantes y las charlas de 39 expositores internacionales y nacionales que durante tres días compartieron sus conocimientos tecnológicos.



Adicionalmente como parte de las acciones para apoyar el área tecnológica, actualmente Honduras tiene uno de los talleres de Autotrónica más avanzados de Latinoamérica, que está enlazado con centros del mismo nivel en el mundo, por lo que la educación en estos centros de enseñanza es la misma para un joven hondureño, como para un alemán.

Experiencias



“Chamba Joven para mi es una oportunidad de ir adquiriendo experiencia, hay muchos jóvenes que no se nos brindan oportunidades por no tener experiencia, pero este es un programa que ha llenado mis expectativas, además me ayuda a conocer las necesidades de mi comunidad”, dijo Iris Molina, participante de Chamba Joven, a través de programa Honduras para Todos en la ciudad de El Progreso, Yoro.



Por su parte Jefferson Sambula, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, agradeció la iniciativa del mandatario hondureño de abrir espacios como Chamba Joven, “este programa me ayuda para poder pagar algunas clases de la carrera y seguir avanzando”, manifestó.



Jefferson tiene 20 años y es entrenador de futbol en el Parque Vida Mejor de la colonia Fesitranh en San Pedro Sula, forma a niños de 5 a 12 años no sólo en el área deportiva, sino en la socialización con menores de la misma edad.



“Tengo la oportunidad de que los niños puedan hacer amistad que puedan aprender el deporte como es debido porque para eso es el futbol para hacer amigos, es un buen ejemplo, siempre les digo a los niños que lleven el deporte y el estudio de la mano, que pueden ser buenos deportistas y buenos estudiantes”, expresó.



De la misma forma Mario Sánchez está muy contento de ser parte del programa Código Verde en el Hospital del Torax en la capital hondureña y asistir a los pacientes que llegan a este centro asistencial, “Me parece una idea fantástica desde todos los aspectos, poder ayudar a la población, disminuir los índices de desempleo y en lo personal tener un mayor crecimiento profesional con mayores aspiraciones a futuro”.



Por su parte Sandor Membreño, beneficiado de Chamba Joven a través del Programa de Extensión Agrícola en Marcala, La Paz, considera que este programa les permite ser parte de un cambio generacional al implementar nuevas prácticas en el campo con productos orgánicos que mejoran los cultivos, “si el gobierno continúa con esta iniciativa en un poco tiempo vamos a ver un gran cambio saliendo adelante con el país a través de la agricultura.



