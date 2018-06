“Eran cinco, cinco de los míos que se quedaron”

Salieron solo con la ropa que tenían puesta hacia una carretera cercana, caminaron, corrieron como podían, mientras una nube oscura cubría el pueblo donde vivió y sembró la tierra su familia por generaciones. “Nosotros huimos como pudimos, pero ellos se quedaron. Eran cinco, cinco de los míos se quedaron bajo las cenizas”, recuerda Francisco López Pazuelos.

Con dolor en su mirada, Francisco aseguró que no quiere pensar en que están muertos y nada lo hará cambiar de opinión.

Pero a medida pasan las horas, las esperanzas se desvanecen. Francisco y su familia vivían en un caserío en la comunidad de El Porvenir, en el departamento de San Marcos.

“De pronto todo se nubló y no se veía nada, nada. Era como una neblina muy grande y olía muy feo. El pelo se nos puso duro y la ropa también”, cuenta Francisco.

“Ellos no querían, porque son cabezones. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el volcán no se esté tranquilo, pero yo sabía que esta vez no era igual”, comenta.

“Mi hermano, mi sobrino, su esposa y sus dos hijas no pudieron salir. Las niñas tenían 12 y 14. Si no lograron salir, se quedaron enterrados en la ceniza”, asegura.

Él y su familia fueron evacuados horas más tarde de una carretera cercana al caserío en las faldas del volcán.

Ahora duermen en un albergue improvisado en el poblado de Alotenango, donde todavía las cenizas oscurecen el día.

En medio de una plaza, algunos sobrevivientes montaron un monumento con velas para recordar a los familiares que quedaron atrapados en sus comunidades.

Son unos más entre las decenas de guatemaltecos que perdieron contacto con miembros de su familia desde que el pasado domingo el Volcán de Fuego erupcionara y dejara luto en el país centroamericano.