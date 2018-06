Zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varios barrios, colonias y aldeas de Francisco Morazán, El Paraíso y Choloma presentarán una interrupción en el servicio de la energía eléctrica, informó EEH.



El consorcio anunció trabajos de mantenimiento en los sectores, por lo que la suspensión se realizará desde las 8:00 AM y se restablecerá hasta horas de la tarde en varios sectores.



Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 am A 12:00 M)

Colonia Santa Fe

Colonia Torocagua

Colonia La Haya

Colonia 1 de Diciembre

Colonia Iberia

Colonia Mayangle

Colonia Divinna

Colonia Primavera

Bombas de Agua las Canteras

Vegas del Country

Hollywood

Barrio El Country

Perpetuo Socorro

Barrio Lempira

Colonia Centroamérica

Barrio Los Fuertes

Colonia Bendeck

Lomas del Country

Barrio San Juan de Dios

Colonia Cristobál Díaz

Colonia Primavera



La Laguna, El Paraíso

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncoya

Palestina

Nueva Choluteca



Choloma (8:30 AM a 4:30 pm)

Barrio El Chaparro (Norte y Centro)

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Posta Policial

Municipalidad de Choloma

Colonia Infop

Colonia García

Barrio Guayabal

Barrio Concepción

Colonia La Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia ADEH

Barrio Suyapa

Colonia Bosques de Choloma

Barrio San Antonio

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia Misisipi

Colonia 19 de Septiembre

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia Los Almendros

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca

Estadio Rubén Deras

Mall Las Américas

