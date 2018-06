El contrastante día diplomático que tuvo Honduras en la ONU y la OEA

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La diplomacia de Honduras estuvo a punto de hacer historia este martes en dos escenarios de interés mundial y regional. Por un lado la embajadora Mary Elizabeth Flores, quien disputó la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con su homóloga ecuatoriana María Fernanda Espinosa, y por el otro el apoyo en bloque para la salida de Venezuela de la OEA.



Muy temprano en Naciones Unidas, las cosas no se dieron como se esperaban para Honduras, y Espinosa fue electa para dirigir la Asamblea General de la ONU gracias al apoyo de 128 países, entre ellos el bloque chavista.



Al final, Honduras solo obtuvo 62 votos, incluido los de Colombia, Perú y Brasil, menos del doble de lo que logró el país sudamericano, quien gana por segunda vez esa posición, algo histórico en la ONU.

De interés: Ecuador presidirá la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas



A la votación, donde uno de los centros del atención era Honduras, viajó el designado presidencial Ricardo Álvarez, quien mantuvo la fe de que el país podría regir con altura ese ente internacional, pero al final, las cosas no fueron como se esperaba.



Tras conocerse los resultados, Álvarez escribió "Hoy en la ONU no se dieron los resultados deseados. No solo Honduras pierde, si no también la ONU". La Embajadora Lizzy Flores se lo merecía y era lo justo. Pero hay cosas que a veces hacen que lo justo, no sea lo que prevalezca. Lizzy sos un gran ser humano y una gran Embajadora".



En Tegucigalpa, la cancillería de Honduras reconoció la voluntad soberana de los países de la ONU tras elegir por segunda vez a Ecuador. La canciller María Dolores Agüero agradeció el apoyo que tuvo Honduras por parte de los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), al apoyar de forma unánime la candidatura de la embajadora Mary Elizabeth Flores para presidir la Asamblea General.



Hoy la moneda cambia de lado y los ojos que estaban puestos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pasan a la Organización de Estados Americanos, donde se define el futuro de Venezuela. Esto luego de que un comité aprobó que la Asamblea General debata una resolución sobre Venezuela, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro.



Ahora, el principal foro político del continente, debe votar este martes una resolución impulsada por Estados Unidos que permitiría suspender a Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático, y Honduras ya tomó su decisión.



El país, fue uno de los primeros en no reconocer la reelección de Maduro y su postura en la 48ª asamblea será retirar a Venezuela de la OEA, en apoyo a la iniciativa promovida por Washington.



Para lograr que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela se necesitaría la mayoría simple, por lo que la mitad más uno de las 35 naciones, con excepción de Cuba, quien no participa en las Asambleas, definirán hoy el futuro del país sudamericano.



Estados Unidos asegura tener 18 votos a favor para retirar a Venezuela, entre ellos Honduras, el Grupo de Lima, un bloque crítico de Maduro y que integran otros ocho países americanos además de los seis que plantearon el texto, se habrían unido naciones caribeñas, tradicionalmente aliadas de Venezuela, a las que les vende su petróleo en condiciones muy favorables.

Lea también: Congreso Nacional de Honduras deroga el polémico artículo 335-B