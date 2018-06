Los lluvias han empeorado el estado de la carretera a Danlí en el oriente de Honduras

Redacción

DANLÍ, EL PARAÍSO

En las últimas semanas, los pobladores del oriente de Honduras ha agudizado la demanda de reparación de la destruida carretera de Danlí. Las lluvias han pasado factura a la débil capa asfáltica.

El obispo José Antonio Canales se ha convertido en la voz de la población y a través de los medios posibles ha hecho público el malestar de la gente por el abandono.

“Es la misma historia de siempre... ¡Qué falta de respeto a un pueblo!, comentó indignado el prelado en sus redes sociales, refiriéndose a la anunciada inversión de L 240 millones para reconstruir este importante tramo carretero, pero que no termina de llegar.

“El Paraíso no se merece esta carretera. Es un pueblo de gente laboriosa que cultiva más de 35 variedades de frutas y legumbres: tomates, zanahorias, lechugas, chiles, pepinos, ajos, naranjas, fresas, etc. No es justo ser tratados así”, ha cuestionado el religioso.

En licitación

El alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza, informó que el proyecto vial Tegucigalpa-Danlí; Danlí-Las Manos y Trojes está en la etapa de licitación.

“El Presidente ya dicho que le va a responder a El Paraíso y pronto estará por acá dándonos la noticia del proyecto”, aseveró.

Asimismo, recordó que existe un compromiso de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) de comenzar a reparar las cuatro fallas en la carretera, en agosto.