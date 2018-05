Niño hondureño sufre rara enfermedad y urge de una operación para salvarle la vida

Tegucigalpa, Honduras

Su nombre es André Sebastián, aún no cumple ni un año de edad, pero ya pelea una batalla contra la muerte.



André sufre de atresia biliar, una enfermedad que provoca la obstrucción del flujo de bilis del hígado hacia la vesícula, lo que genera que su abdomen acumule líquido y se inflame.



Su madre, Melissa Betanco, asegura que su bebé cada día emprende una carrera contra el tiempo, pese a que no tiene conciencia de ello.



"Él nació amarillo, con su abdomen inflamado (...) a unas semanas de nacer, el ultrasonido arrojó el diagnóstico de una posible enfermedad hepática", contó la abnegada mamá.



La madre hondureña agregó que "esa enfermedad debe ser operada a niños recién nacidos o en los primeros 60 días, y él ya estaba por los 85 días" cuando se le diagnosticó.



Para tratar la enfermedad del niño es necesario que sea llevado al extranjero, pues el sistema sanitario de Honduras no cuenta con los recursos para atacar este padecimiento.



Cecilia Mendoza, representante del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS), asegura que la operación que necesita André no se hace en el país, "por eso estamos hablando para que el niño pueda salir y recibir el tratamiento que requiere y recuperarse", dijo ante las cámaras del programa Primer Impacto de la cadena Univision, donde se dio a conocer este caso.



En ese sentido, vecinos, familiares y amigos se han unido para realizar la maratón "Juntos por André", que con actividades deportivas y venta de comida busca lograr que el niño pueda ser atendido en el exterior.



A través de la Iglesia Católica de España, los padres de André contactaron al hospital universitario de La Paz, donde se espera que viajen a realizarle el trasplante, pero necesitan recaudar fondos para trasladarse hasta allá y así salvarle la vida a quien denominan el ángel de la familia.

Si desea ayudar al pequeño André, puede aportar económicamente a la cuenta habilitada en la página GoFundMe, donde se espera recaudar 6 mil dólares, y apenas suman 2,370.