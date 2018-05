Poderes del Estado rechazan triunvirato en la Fiscalía del Ministerio Público

Fernando Maldonado

Tegucigalpa, Honduras

Los poderes del Estado rechazaron las insinuaciones de grupos políticos de nombrar un triunvirato para que tome las riendas del Ministerio Público (MP).

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien pidió a los partidos respetar la selección de las nuevas autoridades del ente fiscal.

“Yo escuché esa versión y, si me llegó a mí, asumo que le ha llegado a varia gente. Entendí que era una posición de ciertos partidos en el Congreso Nacional, a manera de que no solamente los partidos que puedan lograr los 86 votos (para elegir al fiscal), sino otro más pueda participar de una junta interventora”.

El miércoles anterior diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron la pretensión de grupos políticos de nombrar una comisión interventora al Ministerio Público con el propósito de “garantizar la impunidad que ha prevalecido históricamente en Honduras”.

El mandatario criticó que “me parece que ese es un error, lo dije privadamente y lo digo de manera pública. Le hago un llamado al Congreso Nacional; no vayan a cometer ese error, porque sería grave para el país”.

En este momento se encuentra en marcha la nominación de las nuevas autoridades del ente fiscal.

“Respetemos ese proceso; hasta este momento veo tremendas coincidencias en organizaciones públicas y privadas, sociedad civil y cooperantes que ven que el proceso va bien”, aseveró Hernández.

Las organizaciones de sociedad civil arguyen que la intención de nombrar un triunvirato en el MP es para debilitar las acciones de judicialización e investigación ejecutadas en los últimos meses por el ente fiscal en contra de funcionarios y exfuncionarios ligados en actos de corrupción.

Inconstitucional

Por su parte, el presidente del Poder Judicial y de la Junta Proponente de la elección del fiscal general, Rolando Argueta, dijo que nombrar un triunvirato en el MP sería inconstitucional porque no está contemplado en la carta magna.

“Pensaría yo que eso sería una violación a la Constitución y a la ley, por lo que sería inconstitucional”, manifestó Argueta.

La Ley Orgánica del Ministerio Público habla de la conformación cada cinco años de una Junta Proponente, la labor es diseñar un proceso de selección para la elección de un fiscal y al final enviar una lista de cinco personas que a criterio de dicha junta presentaron las mejores calificaciones al Congreso Nacional que es al final quien decide de esa lista de aspirantes, manifestó.

Despolitización

El presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, de su lado, aseveró que “mientras yo sea presidente del Congreso Nacional eso no se dará. No me prestaré a componendas políticas”.

Asimismo, indicó que no participará en ningún arreglo político, y menos en un triunvirato que sustituya al fiscal general.

Reiteró que hay una junta nominadora para tal efecto que se conforma cada cinco años para realizar un proceso que envía al Congreso Nacional, cinco distinguidas personas, hombres o mujeres; para que entre ellos seleccionar el que sería el fiscal general y quien sería el fiscal adjunto.

“Al Congreso Nacional no ha llegado la nómina todavía, cualquier cosa que se diga es especulación. Cuando la manden, nos tocará empezar el proceso de los consensos, esperando que la selección de la comisión nombrada para tal efecto lo haga de la mejor manera, tal como lo esperamos”, manifestó.

Oliva reconoció que si hay tensión en el ambiente es por dos aspectos: “Porque ya hubo una junta interventora en el pasado y fue entonces cuando se modificó la Ley del Ministerio Público para dejar claramente establecido su mecanismo de selección y porque hay algunas fuerzas políticas que han dicho que no apoyarán la elección del fiscal”.

“Esta situación puede provocar que no se consigan los 86 votos necesarios para elegir el fiscal. Todo eso está en el plano hipotético, eso no significa que no haremos el mejor de nuestros esfuerzos para conseguir los votos requeridos para elegirlo”, apuntó.