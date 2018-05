Es importante que no satanicemos Toncontín

El Heraldo diario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA

Roberto Mendoza Garay, experimentado piloto y excomandante de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), considera que cualquier aeropuerto del mundo es peligroso y tiene riesgos. Estas son sus impresiones sobre el accidente aéreo del martes.

¿Es el aeropuerto Toncontín de los más peligrosos del mundo?

Cualquier aeropuerto del mundo, por fácil que se vea, es peligroso, eso si uno como piloto no toma las precauciones que debe tomar y no hace las cosas correctamente. Lo que pasa es que Toncontín está ubicado en un hoyo.

¿Qué riesgos presentan los grandes aeropuertos?

Yo aprendí a volar en Toncontín. Pero cuando se va en un avión y le toca aterrizar en Nueva York o Chicago en mal tiempo, el riesgo para aterrizar es de 500 veces más alto que aterrizar en Toncontín, porque Toncontín lo limitan a buen tiempo para aterrizar. Si usted como piloto o la aerolínea o el avión no está equipado correctamente, se cometen errores a pesar de que la pista sea la más grande y bella del mundo.

¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos?

Siempre hay que hacer caso a las recomendaciones que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a lo que tiene la misma aerolínea. Es importante que no satanicemos a Toncontín.

¿Qué es lo que debe tomar en cuenta un piloto para aterrizar en el aeropuerto Toncontín?

Un piloto tiene que ver todas las cosas. Desde la colina y si la pista es lo suficientemente grande. La sensación que se tiene como piloto es que está cerquita del cerro, pero uno sabe, según los indicadores, a qué altura se debe estar, a qué distancia y a qué velocidad.

¿Qué ocurre cuando se vuela muy alto en el momento de hacer la aproximación a la pista?

Si yo me pongo a ver si me quedo alto y se llega alto a la pista y bajar “la nariz del avión”, lo obligo a que tenga más velocidad. Es importante hacer la aproximación pegado al cerro para asegurarse de que se llega bien a la pista. Nosotros, que hemos volado Toncontín y cuando se dice que es uno de los aeropuertos más peligros del mundo, sabemos que eso no se ajusta a la realidad, ya que en otros países hay pistas peligrosas.

¿Hay que ser experimentado para aterrizar en el aeropuerto Toncontín?

A mí me tocó la suerte de ir a Estados Unidos a sacar un curso de instructor para instructores. Uno aprende algo, que en la aviación nadie es dueño de la verdad. Siempre se tiene que llevar sus cartas, conocimientos de la situación y eso es lo que hace la diferencia.

¿Qué debe hacer un piloto de cualquier aeronave?

En la aviación no sobrevive “el macho”, sino el que sigue los procedimientos, el que estudia los procedimientos. Yo pude haber volado toda la vida en un aeropuerto, pero cada vez que iba a volar tenía la obligación de ver en la cabina donde va el piloto toda la información disponible. Los pilotos, por obligación, si entran a una cabina de avión encuentran toda la información que es un mandato andar.

¿Al momento de aterrizar en un aeropuerto se toman determinaciones al instante?

Uno no puede tomar decisiones a la ligera en ningún aeropuerto. Toncontín tiene sus restricciones y allí están puestas. No opera con mal tiempo y es una de las limitaciones, de noche tiene limitaciones por lo que cierto tipo de aviones no pueden operar de noche por las limitaciones de la pista y todo eso se encuentra en la información. No quiere decir que el avión no puede aterrizar de noche, pero el factor riesgo es muy alto