Repartición de excedentes sería ilegal y provocaría la quiebra del Injupemp

La repartición de los excedentes del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) no solo sería ilegal, sino que provocaría la quiebra de este organismo descentralizado.

Ante esta pretensión de organizaciones sindicales, la directora de este instituto, Martha Doblado, salió al paso y enfatizó a EL HERALDO que “si definitivamente hay distribución de utilidades o de los rendimientos que se tienen por las inversiones, lo que va a suceder es que el Injupemp va a quebrar”.

“Le pido a todos los participantes, jubilados que pensemos en lo que se puede perder y no en lo que se puede ganar, porque lo que se puede perder es enorme y lo que se va a ganar es nada”, agregó.

La funcionaria precisó que dos recursos de reposición que planteaban esta propuesta fueron denegados a las organizaciones sindicales en base a la normativa del Injupemp y conforme a la ley de procedimiento administrativo. Doblado respondió varias preguntas sobre este particular, cuyas respuestas fueron las siguientes.



¿Qué tan viable sería la propuesta de sindicalistas de repartir los excedentes del Injupemp?

La Ley de Injupemp como instituto de previsión social establece los beneficios previsionales a otorgar y en ningún lado establece que puede haber siquiera la posibilidad de distribución de utilidades; entonces nosotros no podemos actuar al margen de la ley. Por otro lado, si hago valoraciones en la pretensión que tienen ahora de solicitar al Congreso Nacional una reforma a la Ley del Injupemp, no me queda más en el marco de mis funciones que decir que el instituto no tiene la capacidad para poder distribuir utilidades.

¿Cuál sería el perjuicio que generaría esta pretensión a la institución?

Si comenzamos a distribuir los rendimientos por intereses que tenemos entonces lo que va a pasar es que, por ejemplo, los 2,900 millones de lempiras de intereses que obtuvimos en el 2017 menos 900 millones aproximadamente de resultado operativo negativo, nos quedaron 2,000 millones. En la medida que pasa el tiempo, y hay que apalancar más con esos rendimientos que se tiene, lo que pasa es que comenzamos a comernos el dinero del Fondo Previsional que justamente son las cotizaciones, aportaciones y los reingresos al sistema hasta que llega un momento que el dinero se acaba, el instituto quiebra, los que están jubilados no pueden seguir recibiendo más su jubilación, los que estamos próximos a jubilarnos no vamos a poder concretar ese derecho y la gente joven no va a poder tener un instituto de previsión social.



¿Tenía conocimiento sobre la intención de representantes de la clase obrera de querer distribuir como pastel los excedentes del Injupemp?

Sí tenía conocimiento, y el primer momento fue cuando en la Secretaría General del instituto presentaron por la vía administrativa un recurso peticionando la distribución de rendimiento y lo basaban en una resolución del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), entonces, en noviembre del 2017, presentaron ese escrito 17 organizaciones sindicales y algunas de estas son instituciones que ni siquiera cotizan al Injupemp; me llamó la atención porque se ve que no hay interés legítimo puesto que no son participantes del instituto.



¿A través de qué vía legal se podría proceder a una repartición de utilidades de la institución que dirige?

Ya agotaron la vía administrativa. Y si es por el tema de lo que son los recursos legales, lo que correspondería, si deciden la vía legal, es irse a los tribunales de justicia.



¿Se ha reunido con los miembros del Sitrainjupem para hacer un frente común en oposición a esta propuesta?

Tengo manifestaciones de muchos sindicatos y dirigentes sindicales, no solamente del Sitrainjupemp, diciendo que ellos no apoyan eso porque no quieren quedarse sin su jubilación. En una reunión en las que se les explicó la situación real del Injupemp solamente estuvieron Hilario Espinoza y Daniel Durón, pero Joel Almendárez, que es uno de los tres de las centrales obreras, no estuvo presente y, hasta donde tengo entendido, tampoco comparte esa situación.