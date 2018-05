Anuncian cortes de energía en diferentes zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del fluido energético para este miércoles 23 de mayo en varias zonas del país.



La interrupción del servicio se efectuará debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de EEH en los sectores que se detallan a continuación:



San Pedro Sula (8:30 am A 4:30 pm)

Barrio Smith

Barrio La Granja



El Progreso (7:45 am A 4:15 pm)

Franternidad de La Paz

Palermo

San José de La Terra

El Presidio Progreseño

Seguro Social

Policía Nacional

Los Bomberos



Galeras, Zamorano (8:00 am A 4:00 pm)

Valle de San Francisco

Galeras

Güinope

San Lucas

Masaragua

Agua Santa

Maraita

Yauyupe

Zona Aledañas