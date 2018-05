Sistema Administrador de Rentas complica envío de informes de aspirantes a fiscal

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La Junta Proponente para la elección de las autoridades del Ministerio Público emplazó al Sistema Administrador de Rentas (SAR) para que presente en un término de 24 horas, que vencen este día, toda la información concerniente a los 25 aspirantes a fiscal general y adjunto.

Según lo informado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, solicitaron al SAR la información del pago de impuestos de los candidatos, pero les respondieron que era imposible.

“Nos respondieron que no es posible implementarlo, porque la Junta no acompañó la autorización para solicitar esa información y que la Junta debe pagar por cada constancia, además argumentan la ley de simplificación administrativa de manera irónica porque esto no simplifica, sino que complica”, manifestó.

Asimismo, afirmó que ya tienen en su poder la información del Tribunal Superior de Cuentas y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El jueves, la Junta Proponente aprobó el Protocolo de Audiencias Públicas a las que se someterán los candidatos.

“Se ha decidido que las audiencias se van a realizar los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de mayo del presente año, a partir de la 1:30 de la tarde, concluyendo a las 7:30 de la noche”, dijo Argueta.

El ente proponente enviará al Congreso Nacional una nómina de cinco aspirantes de donde se elegirá el nuevo fiscal.

