Malestar entre simpatizantes de Libre por falta de atención de diputados

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) mostraron su malestar porque permanecieron esperando por varias horas a las afueras de la sede ubicada en la colonia Humuya y los diputados no les atendieron.



Las personas que estaban muy enojadas comentaron que llegaron a eso de las 2:00 de la tarde porque un grupo de diputados los habían convocado, pero eran las 6:00 de la tarde y no eran atendidos.



Una mujer, que residía en la colonia Suyapa, dijo que ellos como activistas eran "los que aguantaban las gaseadas" y ahora no los querían atender.

Es por eso que permanecieron en la entrada principal de la sede de Libre, donde colocaron un sillón para no dejar salir a los diputados que estaban reunidos en el interior del inmueble, pues estaban discutiendo sobre el aumento de 42 mil lempiras que se aprobó en el Congreso Nacional.



Fue hasta cuando terminaron los congresistas la reunión que los seguidores de Libre "soltaron" el inmueble, después de estar más de cuatro horas en espera para que los atendieran.