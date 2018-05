Zonas de Honduras que estarán sin energía este miércoles 16 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Una vez más, la Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que habrá cortes del servicio eléctrico en varios sectores del territorio nacional.



Varias colonias en diferentes departamentos del país estarán sin luz por horas debido a los trabajos de mantenimiento, cambio de postes y de transformadores.



Aquí el listado:

Distrito Central de 8:00 am a 12:00 del medio día

Colonia Santa Fe

Colonia Torocagua

Colonia La Haya

Colonia Primero de Diciembre

Colonia Iberia

Mayangle

Colonia Divanna

Colonia Primavera



Siguatepeque, Comayagua, de 8:15 am a 4:15 pm

Jesús de Otoro

Meambar

La Trinidad

Agua Dulce

El Porvenir

Balibrea

Pozo Azul

San Isidro

Masaguara

Cerro Azul

Los Alpes

Hospital Evangélico Siguatepeque

Centro de Especialidades Médicas



Palmerola, Comayagua, de 5:00 am a 7:00 am

Colonia San Miguel

Colonia Los Ángeles

Tantuaje

Villas universitarias

CURC

Unilever

Alimentos Maravilla

Aldea Las Mesas y flores

San Nicolás

Los Mangos

Puente San José

Las Mercedes

El Higuito

Rancho Chiquito

Palmerola

Chestnut Hills

Palillos

Aldea Villa de San Antonio

Yarumela

Flores

Represa El Coyolar

El Rodeo

La Pirámide

IAGSA

Nueva Valladolid

El Trapichito

Parte de la ciudad de La Paz



San Pedro Sula de 8:30 am a 4:30 pm

Barrio Medina

Colonia Berlín



Santa Cruz de Yojoa de 8:00 am a 4:00 pm

Aldea de Oropéndolas

Las Flores

Balín

Montecillos

Panacam

Empacadora 2000

San Isidro

Casitas

Zoológico Joya Grande

La Victoria

Las Delicias

Canchias

Ceibita

Agua Amarilla

Concepción

El Olvido

Las Lomitas