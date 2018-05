Valle: Nasralla tiene conectado directo el cerebro a la boca

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los dirigentes y activistas del partido Libertad y Refundación (Libre) están dispuestos a perdonar la deslealtad y las ofensas del expresidenciable Salvador Nasralla, pero nunca olvidarán a la veintena de muertos que en su mayoría eran de Libre y que perdieron la vida luchando porque se le reconociera su triunfo electoral.



Nasralla anunció la creación de un nuevo partido y desconoció las resoluciones de la asamblea ampliada del partido de izquierda que junto al Partido Innovación y Unidad (Pinu) conformaron la Alianza de Oposición contra la Dictadura que llevó al presentador de televisión como candidato presidencial.



El director electoral de Libre, Óscar Rivera, declaró a EL HERALDO que no hay odios ni resentimientos contra Nasralla, con todo y las deslealtades que le hizo a la gente, “lo hicimos Presidente y ganamos con una cantidad de votos significativa”. “No tenemos resentimientos, la política es el debate del espacio, de las ideas, de las posturas”, expresó Rivera.



Lamentó que el presentador de televisión al anunciar un nuevo partido, al crear división en la alianza y al desconocer los comandos insurreccionales irrespetó sus firmas, a la autoridad de la Alianza y al pueblo.



Por su parte, la exdiputada Beatriz Valle expresó que “Nasralla tiene derecho a formar su partido, nadie le critica eso, el problema es el momento”. El expresidenciable “se pasa, tiene conectado directo el cerebro a la boca, no se mide en lo que va a decir, no le puede decir diputadito a los que pusieron el dinero para que ganara las elecciones, a los que cuidaron las mesas”, comentó.