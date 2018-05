Sectores de Honduras que no tendrán energía este martes 15 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que este martes 15 de mayo varias zonas del territorio nacional estarán sin el servicio eléctrico.



Trabajos de mantenimiento, cambio de postes dañados y limpieza de brecha se realizarán en estas zonas del país.



Aquí el listado de barrios y colonias:

San Juan de Flores, Francisco Morazán, de 8:00 a 8:10 y 3:50 a 4:00 pm

Colonia Los Laureles

Aldea Pajarillos

Trujillito

Cerro Bonito

Chandala

Guaricayan

Pacayas

El Tomatín

Aldea La Labranza

El Terrero colorado

Talanga

Villa Real

La Venta

Vallecillos

Agalteca

Piedra y arena

Zonas aledañas



Tela, Atlántida, de 8:00 am a 5:00 pm

Sector San Alejo:

Colonia Ruth Garcúa

Colonia Mileniun Etapa II y II

Aldea kilómetro 4 carretera a Tornabé

Indura beach hotel and resort

Aldea Puerto Arturo

Fondo Ganadero

Aldea La Esperanza

Proyecto Colprosuma

Aldea La Esperanza Santiago

Colonia Canadá

Aldea Nueva Esperanza

Aldea La Tarraloza (Tela)

Aldea Kilómetro 7

Colonia Buena Vista

Aldea El Junco

Colonia Los Pinos

Aldea El Guano

Aldea Kilómetro 10, 11, 13

Aldea San Martín (El Jute)

Kilómetro 14, 15, 16

Aldea El Milagro etapa 1 y 2

Aldea Arena Blanca

Aldea Cerritos

Aldea La Montañita

Aldea Citronela

Aldea La Ica

Aldea Buenos Aires

Colonia Richard Wayfort

Aldea San Alejo

Aldea Uluita

Aldea Los Patos

Aldea Los Cocos

Aldea Morejen

Aldea Agua Blanca

Aldea Peiman

Aldea La Fortuna

Aldea La Unión

Aldea Villa Franca

La Tusa

Aldea Agua Chiquita

Laguna de los Micos

Agrotor



Departamentos de Copán y Ocotopeque de 8:00 am a 4:00 pm

El Pedernal

El Jaral

Copán Ruinas

Aduana El Florido

Rincón del Buey

Santa Rita

Cabañas

La Cumbre

La Encarnación

San Fernando de Ocotepeque

Mirasol

Ostuman

El Quebracho

Finca El Cisne

Agua Caliente

La Zona

La Zonita

Parque de aves

Parque Arqueológico de Copán Ruinas

Sesesmil I y II

Hacienda Grande

Tegucigalpita

Bañaderos

La Cueva

Las Delicias

Cerro Negro

Campamento

Aeropuerto de Santa Rita

Florida

Sihora

El Dormitorio I y II

Quebrada Onda

Santa Elena

San Jerónimo

Las Tejeras

La Esperanza

Tierra Blanca

Agua Sarca

Santa Isabel

El Paraíso Copán

Central hidroeléctrica Morja

San Antonio Copán

La Playona

Agua Buena

Naranjito

Las Juntas

Bombas Sanaa

Las Flores

Buenos Aires

La Magua

Río Lindo

Libertad Nueva y Vieja

San Antonio Crucitas

El Charcón

Santa Cruz

Manguito

Colón Jubuco

Alto Colón

La Peña

Las Sardinas

San Juaquín

Buena Vista

La Reforma

Pueblo Nuevo

El Ocotón

El Macical

Loma Ancha

San Raymundo