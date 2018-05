Honduras: 25 aspirantes a fiscal general pasan la primera etapa de elección

Tegucigalpa, Honduras

La Junta Proponente que nominará a las nuevas autoridades del Ministerio Público oficializó este viernes los nombres de los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso de elección.



Inicialmente, fueron 28 profesionales del derecho que presentaron sus postulaciones al cargo, sin embargo, tres quedaron fuera del proceso.



La Junta inscribió a 25 candidatos al cargo de fiscal general del Estado y fiscal adjunto, quienes dirigirán el Ministerio Público.



En el caso de Óscar Chinchilla solamente existe un documento de la entidad de sociedad civil y no fue posible su acreditación debido a que no tuvieron comunicación con él.



Mientras que la abogada Vilma Morales, la organización que presentó su postulación, no entregó ningún tipo de documentación.

El otro postulante que quedó fuera fue Miguel Ángel Maldonado Rodríguez.



"El día de hoy estamos materializando el hecho de la publicación que se considera inscrita en el orden establecido en el reglamento, sin perjuicio de continuar el día de hoy y el fin de semana con la publicación de las páginas web de las instituciones", indicó Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular de la Junta Proponente.



Especificó que el próximo lunes empieza el plazo para que los interesados presenten denuncias o quejas de los aspirantes inscritos "por cualquier situación de presuntas irregularidades".



La próxima reunión de la Junta Proponente para discutir sobre los antecedentes profesionales de los aspirantes será el próximo jueves 17 de mayo a las 8:00 de la mañana.



Este es el listado oficial de los aspirantes a fiscal:



1. Anibal Federico Izaguirre Maradiaga

2. Omar Bonilla Jiménez

3. Mario de la Cruz Melgar Portillo

4. Juan Rafael Soto Aguilar

5. Marcio Cabañas Cadillo

6. Sara Patricia Sagastume Rico

7. Carlos Roberto Cálix Hernández

8. Nilia Raquel Ramos Gonzáles

9. Daniel Arturo Sibrian Bueso

10. Francisco Medardo Cerrato Flores

11. Doris Imelda Madrid Zerón

12. Efren Alexander Aguilar Ramírez15. Hermes Omar Moncada

13. Mario Roberto Ríos Amador

14. Oscar Armando Vásquez Tercero

15. Raúl Antonio Henríquez Interiano

16. Ricardo Antonio Castro Barrientos

17. Abraham Alvarenga Urbina (Presentado en el CONADEH)

18. Ricardo Alfredo Montes Nájera (Propuesta por Confederación de Trabajadores de Honduras)

19. Maura Lizeth Aguilera Torres (Propuesta por Confederación de Trabajadores de Honduras)

20. Lidia Estela Cardona .(Propuesta por Confederación de Trabajadores de Honduras)

21. Nery Miranda (Presentado en Corte de Apelaciones de Copán)

22. Juan Carlo Barrientos (propuesto por la Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible AHDIS).

23. Eduardo Antonio Galindo

24. Claudia Casco (Propuesta recibida en Comayagua)

25. Francisco Medardo Cerrato Flores