A solo horas de que venza plazo que presidente Hernández dio a EEH para frenar abusos

Los excesivos cobros de la Empresa Energía Honduras (EEH) denunciados con frecuencia por la ciudadanía podrían llegar a su fin si esta firma extranjera cumple con una serie de medidas que le ordenó el martes el presidente Juan Orlando Hernández.

El mandatario se puso de lado de miles de consumidores que han mostrado pruebas de los abusos de esta compañía contratada para realizar la lectura, medición y facturación del consumo eléctrico en el país.

“Al consorcio de Energía Honduras quiero decirle que tiene 24 horas para presentar a las instituciones hondureñas, a una comisión que he conformado, para que pueda decir cuáles son las medidas puntuales que va a tomar para evitar estos excesos”, afirmó el número uno de la Casa de Gobierno.

El plazo vence este miércoles a las 2:00 p.m.

EL HERALDO consultó al gerente de EEH, German García, sobre el emplazamiento del presidente Hernández, sin embargo, el ejecutivo no respondió el mensaje enviado a su teléfono celular. La Empresa Energía Honduras opera el sistema de distribución de la ENEE desde el 18 de agosto de 2016, con un contrato de siete años.

En una comparecencia de prensa el mandatario sentenció que “si en este término de 24 horas no tenemos una respuesta satisfactoria, vamos a hacer uso de todos los recursos necesarios para poner orden en esa concesión, sean socios nacionales o extranjeros”.

No van a jugar con el pueblo

Hernández le mandó un mensaje a los socios de esta firma colombiana: “No se equivoquen; podrán ser grandes aquí o en sus países, podrán ser medianos o pequeños, pero aquí no se va a venir a jugar con el pueblo hondureño, por lo menos mientras yo sea presidente”.

“Les pido respeto”, agregó, “consideración, el Estado de Honduras les abrió las puertas a través de las instituciones que participaron para terminar en esta concesión, pero todo tiene su justa medida. Aquí de lo que se trata es de que algo sea justo, no tomar ventaja del pueblo hondureño”.

1.8 millones de abonados

registra a enero 2018

la ENEE en su base de

datos.

Miles de consumidores de la ENEE han mostrado a través de los medios de comunicación, redes sociales y en las oficinas de la empresa extranjera los recibos que consideran exageradamente altos.

Según el titular del Ejecutivo, “para nadie son desconocidos los excesos que se han venido dando con esta empresa: cobro promedio, donde injustamente unos pagan por otros; cobros excesivos, cobros retroactivos de hasta seis meses”.

“En algunas ocasiones me ha llegado información de doble cobro y además, en algunos casos, la falta de servicio de energía eléctrica”, afirmó Hernández.

“Quiero ser claro: lo que esté bajo las atribuciones que me permite la Constitución de la República, todo lo vamos a usar para que no se continúen dando estos excesos”, refirió.

Revisarán contadores

Muchas han sido las quejas de los consumidores sobre la calidad de los medidores instalados por la empresa colombiana de la que es socio el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee) liderado por Miguel Aguilar.

El gobernante dijo que “es importante proceder de inmediato a revisar toda esa situación especulativa sobre los famosos contadores. He consultado con técnicos nacionales e internacionales en las últimas horas y la única forma es certificar con un laboratorio internacional si en efecto funcionan o no funcionan y si funcionan, deben funcionar justamente”,

“Sé que está una auditoría en curso sobre cómo opera esta concesión y quiero pedirle a la Superintendencia de Concesiones que sea diligente, patriota y saque cuanto antes el resultado de esa auditoría y la comparta con los órganos operadores de justicia correspondientes”. Si esto no ocurre la Superintendencia de Concesiones será la responsable de lo que está pasando con los contadores de la EEH.

Fiscalía actuará

El presidente de la República informó que el Ministerio Público lo acompañará en esta cruzada por proteger a decenas de miles de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que están sufriendo las consecuencias del consorcio colombiano contratado para la lectura y facturación.

“Acabo de tener una conversación telefónica con el fiscal general de la República y le he solicitado que nos acompañe en proteger al cliente, al hondureño, porque siento que todo este tipo de información que fluye desde la ciudadanía es una información que tiene su origen en algo muy sentido”, dijo.

“La gente”, reconoció Hernández, “está muy golpeada y no podemos permitir que porque un gerente o un técnico quiera ganarse algo excesivamente, no lo va a poder hacer en contra de los intereses del pueblo hondureño”.

Conflicto entre ellos

Hernández reveló que los socios de la empresa denunciada tienen un conflicto interno, pero este problema, cuyo origen no detalló, no debe repercutir en la economía familiar de los hondureños.

“Ya es de conocimiento en Honduras del conflicto interno que tienen como socios de ese consorcio y que cualquier resolución que tomen entre ellos no puede ser excesiva o no puede ser una solución a costa del pueblo hondureño”, y enseguida subrayó: “Eso no lo vamos a permitir”.

Funcionarios hondureños

El gobernante fue claro al señalar que los funcionarios que están bajo su mando devienen obligados a solucionar este problema que está afectando la economía de los hondureños.

23 mil millones de

lempiras pagaron

los clientes de la

ENEE en 2017.

“A la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), su gerente (Jesús Mejía) y su junta directiva; al nuevo ministro de Energía (Roberto Ordóñez) y a su equipo; a los integrantes de la Superintendencia de Concesiones, a los tres liderazgos los he llamado personalmente y les he dicho que lo menos que esperamos los hondureños es que sean patriotas, diligentes, que cuiden los intereses del pueblo hondureño”, precisó.

“No es justo seguir con esta tragedia, la palabra clave aquí se llama justicia; si se presta un servicio hay que pagar lo justo, pero no toda esta cantidad de cosas que se ve excesivo”, dijo el presidente Hernández.

Agregó: “Le pido al pueblo hondureño que tengamos ese compás de espera y mientras tanto seguiré trabajando con el fiscal general, con la Superintendencia de Concesiones, con la ENEE, con el Ministerio de Energía y con otras instituciones reguladoras del Estado”.

Finalmente, el gobernante expresó: “Esperamos que todo salga bien por el bien de Honduras, de un pueblo que ha sufrido ya suficiente”.