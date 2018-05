Gerente de la ENEE: “Si no pueden dar una solución... los extrañaremos”

Tegucigalpa, Honduras

El conflicto por el sistema de cobro de la energía se agudiza. De no resolver la problemática a la brevedad se podría llegar a la rescisión del contrato que fue adjudicado a la Empresa Energía Honduras (EEH), según las declaraciones de Jesús Mejía, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Hace un año hubo una crisis por cobros e iniciaron reuniones. ¿Por qué no se ha avanzado?

Han habido situaciones que son diferentes; temas de suministro de energía, capacidad de potencia y hoy es el cobro al ciudadano. Hay una meta que debe cumplir EEH y lo tiene que hacer con trabajo arduo, buscando cobrarle al que no paga y no afectando al que paga. Hay una gran molestia en la población hasta el punto que esto desbordó.

¿Qué pasa si EEH no rectifica, se puede rescindir el contrato?

Tienen 24 horas para presentar una solución y si no lo pueden hacer los vamos a extrañar. Tienen que comprender que con el pueblo hondureño no van a estar jugando. Lo que prima es el interés público, si no pueden dar una solución al pueblo hondureño, los extrañaremos mucho en el futuro.

"Claro que sí (se puede rescindir el contrato) tiene que haber protección para la población" Jesús Mejía, gerente ENEE



¿Cuáles son las medidas planteadas en la reunión del Gabinete Energético?

Van a haber medidas que se tomarán. Referente al cobro de los seis meses retroactivos, si la persona tiene un contador y le ponen uno nuevo no tiene por qué ponerle un cobro retroactivo, al menos que se encuentre a alguien robando energía o, en su defecto, que no haya tenido contador. Que los contadores se van a mandar a un laboratorio para revisar el calibramiento. Buscaremos el apoyo de instituciones de la región. Se está proponiendo un contrato repago, que lo que ellos vayan gastando nosotros (la ENEE) se lo repagamos, pero no le vamos a dar un valor fijo que pueda que esté inflado solo para cumplir con las metas. También estamos analizando el tema de la doble facturación porque hay temas de inconsistencias en la misma.

¿Hay intereses particulares en este tema de energía?

Había un problema entre socios locales y socios de Colombia. Eso no puede afectar al pueblo de Honduras. Ellos deben aprender a resolver sus diferencias, porque no se va a permitir bajo ninguna circunstancia que este problema, que se ventile entre ellos a lo interno, afecte a la población.

¿Por qué no se ha publicado la auditoría?

Una auditoría no es de la noche a la mañana. Hay que revisar el 100% de la documentación y que todo cuadre. Eso ha llevado tiempo, pero la SAAP (empresa auditora) ya está terminándola y ahora estaría presentando en los próximos días al Ministerio Público (MP).