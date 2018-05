El alcalde de Juticalpa aplaude la decisión del presidente Hernández

Redacción

Juticalpa, Honduras

La inestabilidad eléctrica en 21 municipios de Olancho desde hace varios años ha causado serios daños a la economía.

En los últimos meses fue superior el castigo cuando la empresa responsable de la facturación los alteró hasta en un 400% y muchos centros comerciales cerraron operaciones y otros firmaron planes de pago.

A ello se suma el intento de trasladar plantas térmicas instaladas en esta ciudad a otros sectores del país, por las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrico (ENEE), sin coordinar los movimientos con las autoridades locales.

Lo anterior causó malestar entre los habitantes. El alcalde de Juticalpa, Huniberto Madrid, convocó a la población a pedir un alto al abuso e irrespeto a los pobladores del departamento de Olancho.

Este martes se le consultó a Madrid si no teme caer en desgracia con los gobernantes de su partido por sus acciones y expresó que sí, pero es su obligación es estar con el pueblo, no es fácil liderar una lucha cuando su partido gobierna la nación.

Aclaró no estar en contra del presidente de la República. La lucha es justa y continuará hasta llegar al fin, la EEH (Empresa Energía Honduras) debe abandonar la región porque son miles los extorsionados con un recibo y no lo permitirán. Vivió momentos de vilo antes de escuchar al presidente, confirmó el señor Madrid, por desconocer el contenido del mensaje, pero le satisface la determinación porque existe esperanza en todo el país y los abusos no continuarán.

Confirmó que el plantón en La Morita seguirá, está planificada una reunión con el gerente general de la ENEE (Jesús Mejía), espera suscribir un compromiso para que todo regrese a la normalidad.

Lea además: A solo horas para que venza plazo dado a EEH para responder por cobros abusivos