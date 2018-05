Hasta con número cuadruplicado operan taxis brujos en Honduras

Juan César Díaz

Comayagua, Honduras

Más de 40 unidades de taxis que circulan en la ciudad de Comayagua de manera ilegal están bajo la lupa de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para ser sacadas de operación.



El martes en la ciudad colonial, como en el resto del país, iniciaron operativos para detener al transporte ilegal, el cual se estima anda en un 42%, según el IHTT.



En el caso de Comayagua se han identificado más de 40 unidades de taxis que prestan servicio sin respetar la Ley de Transporte.



El lunes anterior, las autoridades del IHTT, asociaciones nacionales de taxis y la DNVT se reunieron para coordinar acciones encaminadas a solucionar la situación, que no solo se vuelve competencia desleal, sino que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.



“Vamos a sacar de circulación el transporte ilegal que está operando en distintas ciudades del país. Se acordó trabajar con Tránsito para detener estos vehículos ya que es una preocupación que hemos tenido las asociaciones”, dijo Rommel Umanzor, presidente de la Asociación de Taxistas de Comayagua (Ataxco).



El transportista explicó que en Comayagua hay taxis que fueron detenidos, pero siguen operando y agregó que muchas de esas unidades brujas tienen el número duplicado y hasta cuadruplicado. En la ciudad están registrados hasta la 774, fuera de esta numeración son considerados ilegales.



Inseguridad a pasajeros

Los pasajeros también son víctimas del transporte ilegal que existe. “Hay gente que ha sido asaltada, dejados en lugares diferentes e intentada ser abusada, por eso pedimos a la policía que estos carros no anden trabajando”, dijo el taxista.



Por su parte Wilson López, jefe de la DNVT de Comayagua, expresó que a diario decomisan taxis, pero no pueden retenerlos mucho tiempo porque son propiedad privada.



“Los operativos son constantes y decomisamos a diario, les ponemos las sanciones, se borran los números y se entregan los vehículos, pero no podemos tenerlos retenidos por varios días porque no es permitido”, insistió López. En los operativos que se llevaron a cabo el martes se decomisaron seis taxis ilegales.