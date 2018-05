Sectores que no tendrán energía eléctrica este miércoles en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias colonias del país sufrirán la interrupción del fluido energético, debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán la EEH y la ENEE en sus líneas de transmisión.



La Laguna, El Paraíso (9:00 am A 5:00 pm)

El Carrizal

El Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca

Texiguat

El Paraíso

Texiguat

Juanquillo

El Achero

San Andrés

Nueva Armenia

Adurasta



Zona nore de Honduras (8:30 am A 4:00 pm)

Casetas del Lago

Pito Solo

Horconsito

Cerro Azul

Bacadilla

Jardines Taulabe

La Majada

Santa Rosita

Lajas

Sabanas

Alejandras

Higuerones

Laguna Seca

Huerto del Eden

Camalotale

Cantillano

Bella Vista

Chaguite

Quebraditas

Buena Vista

Barsovia

Palmichal

La Misión

Ocoman

Choloma

La Angostura

Las Conchas

San José de Comayagua

Las Delicias

Jaitique



Juticalpa Y San Pedro Sula (8:00 am A 1:00 pm)

Coyotepe

Tulin

Oficinas ENEE

SANAA

Colonia

El Recreo

Colonia El Edén

Colonia Miguel Barahona

Barrio San Rafael

Sabaneta

Barrio Belén

115 Brigada

Colonia La Ceibita

Barrio El Centro

Barrio Las Flores

La Vega

Panuaya

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco

Maxi Despensa

Calona

Colonia Porvenir Norte

Colonia Montefresco

Telica

Aldea Las Blancas

El Cedral

Jutiquile

San Marcos de Jutiquile

Tempiscapa

El Ocote

Guacoca

Chichicaste

Tilapa

San Francisco de la Paz

Potrero de Casas

El Pedregal

Guachipilin

Gualaco

Las Aguilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna

Laguna Grande

Potrerillos

El Quebrachal

San Buena Ventura

Susmay

La Venta

El Terrero

Generación Distribuida Babilonia

Dos Rios

La Concepción

El Pacayal

Barberías y Morenos

Generación Hidro Coronado

Toro Muerto

El Ciruelo

Pacura

Corral Viejo

San Esteban

El Carbon

San Martin

Generación Hidro San Martin

Aldea Tierra Blanca

Coyolar

Naranjal

Pie de la Cuesta

Fray Pedro

Campanario

Wistaco

Orcones

San Cristóbal

La Cañita

El Tizate

Nueva Esperanza

El Limon

San Antonio

]San Benito

El Barrero

La Soledad

El Peñasquito

El Jobo

Amacuapa

El Tunal

El Jute

Ojo de Agua

El Guano

Chimasque

Casa de la Teja

Carta

El Tamarindo

El Marañon

Agua Caliente

Guarizama

El Rodeo

Tierra Chale

Manto,Guacamaya

El Tablon

El Carbonal

El Portillo de Silca

Silca

El Suntul

Sabana Grande

La Jagua

El Liguerito

La Cecilia

El Rodeo

El Zapotal

Quebrada Grande

Cacao Moran

Salama

Platanal

Jano

La Estancia

Guata

Guarizama

El Regadillo

El Salitre

El Rosario

Las Animas

]Cofradía

El Potreo

Yocon

Mendoza

La Union

Mangulile

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio

Pozo Zarco

Colonia Solidaridad

Colonia Los Ángeles

Col. Bella Vista

Batallanes

La Concepción

La Puzunca

La Empalizada

San Francisco de Becerra

El Bijagual

Laguna Seca

Las Tres Ceibas

Cayo Blanco

Potrerillos

Las Joyas

Talanguera

San Nicolas

La Cruz

El Tablon

El Encinal

Bombas del SANAA

Quinta Bertita

]Las Delicias

El Plomo

Talanquera

]San Pedro de Las Joyas

La Venta

San Nicolás

Zopilotepeque

Guacamaya

El Tablon

La Cruz

El Retiro

El Rucio

El Bijao

Rancho Quemado

Guayavillas

Las Llaves



San Pedro Sula (8:00 am A 4:00 pm)

Barrio Río Piedras

Colonia Dubón

Colonia Figueroa

Colonia Trejo I, II, II I Etapa

Barrio Lempira (Este y Sur)

Barrio El Benque (Sur)

Barrio Medina (Oeste)

Planta de Tratamiento de Aguas

Hotel Hilton Princess y Yude Canahuaty

Barrio Río Piedras

Barrio Suyapa

Barrio El Benque

Barrio El Centro (Oeste)

Barrio Lempira (Norte)

Barrio El Benque (Este)

Marcado 7 Calle

Mercado Central

Hondutel Centro

Hospital Leonardo Martínez

Hospital Materno Infantil

ENEE (Plantel El Centro)

Registro Nacional de Las Personas