Magistrados del Tribunal Supremo Electoral plantearán proyecto de nueva Ley Electoral

Álvaro Mejía

Tegucigalpa, Honduras

El proyecto de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas será planteado este martes por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.



El alto funcionario invitó ayer a las autoridades del ente colegiado para que expongan sus propuestas e ideas que permitan discutir y aprobar una nueva normativa electoral en el marco del prediálogo.



Una fuente ligada al TSE confirmó a EL HERALDO que los magistrados acudirán al encuentro programado en la sede del Poder Legislativo, donde también sostendrán pláticas con los miembros de la comisión de la nueva Ley Electoral y demás reformas que es presidida por el jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos.



El magistrado presidente del órgano electoral, David Matamoros Batson, informó a EL HERALDO que se estaba trabajando en un nuevo instrumento jurídico actualizado que incluya novedades, así como escenarios distintos. “La ley no puede ser estática, el sistema electoral cambia cada cuatro años y la ley tiene que adaptarse a las nuevas realidades, dar nuevas garantías”, consideró.



La Ley Electoral vigente data de 2004 y aunque ha sufrido algunas reformas a lo largo de los últimos 14 años, políticos y funcionarios del TSE coinciden en que se debe aprobar sin más demora un nuevo marco legal.



Articular esfuerzos

“Cada institución está haciendo su trabajo y nuestra principal función va a ser de articular esfuerzos para conocer esos trabajos, homogenizarlos, preparar un dictamen, defenderlo ante el pleno -de diputados- y convertirlo en ley”, detalló Santos en una entrevista concedida a EL HERALDO.



Enfatizó que “la tarea nuestra es buscar consensos y diálogo, quiero construir puentes, no erigir paredes que nos separen, así que en los temas que no haya consenso pues lógicamente no van a estar incluidos en lo que nosotros estamos considerando este trabajo”.



Por otro lado, la comitiva especial que dirige el congresista liberal sostendrá una reunión con técnicos del Registro Nacional de las Personas (RNP) para conocer más detalles de lo que será el sistema de identificación nacional, el cual abarca la emisión de una nueva tarjeta de identidad.



Para el resto de esta semana están programados otros encuentros con representantes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Fuerzas Armadas, al igual que de la Secretaría de Finanzas (Sefin) para conocer otros aspectos que conlleva esta iniciativa, poder elaborar un dictamen que se presente en el corto plazo en la cámara legislativa y se someta a discusión para lograr su admisión con la venia de los legisladores.