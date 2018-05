Zonas de Honduras que no tendrán energía este sábado 5 mayo

Tegucigalpa, Honduras

Listado de barrios y colonias de Honduras que no contarán con el servicio de energía eléctrica este sábado 5 de mayo, así lo informó la Empresa Energía Honduras (EEH).

De 9:00 AM a 1:00 PM no habrá energía en los siguientes sectores del Distrito Central

Parte del Hospital Fundación María

Altos del Trapiche

Residencial San Juan

Colonia Hato de Enmedio

Altos de Covespul

Residencial Valencia

Colonia Paz Gracia

Colonia Gloria a Dios

Colonia Villa Nueva

Parte de Colonia Los pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí hasta el kilómetro 9

Colonia Jesús de la Buena Esperanza

Colonia Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Terminal desvío d Tatumbla y zonas aledañas

De 8:15 a 8:45 AM y de 3:45 a 4:15 PM no tendrán energía los siguientes lugares en Comayagua

Ciudad de Comayagua

Mejores Alimentos Rec Naturales

Los Empate

El Rosario

Huertas

El Junco

La Campa

Chaguitillo

Hospital Santa Teresa

IHSS

Hospital Comayagua Colonial



De 8:15 a 4:15 PM no tendrán energía los siguientes lugares en Comayagua

Comayagua

Centro de Salud

Barrio La Sarcita

Cámara de Comercio

Barrio San Juan

Centro El Nance

Colonia La pInto

Colonia Voluntades Unidas

Valle de Ángeles

Piedras Azules

El Sauce

El Roblito

Cacahuapa

Plan de La Rosa

La Cuesta

San Jerónimo

Jamalteca

La Libertad

Ojo de Agua

La Candelaria

El Hielo

Quebrada Amarilla

Trojes

San Luis

Valle Grande

El Buen Pastor

Las Piñas

Montañuelas

Cabeceras

El Encinal Joya del Blanco





De 8:00 a 1:00 PM no tendrán energía los siguientes lugares en El Progreso

Mall Megaplaza

Zip El Porvenir

Agua Arroyo

Las Acacias

Quebrada seca

Villas Belinda

Los Naranjos

Monte Carlos

Aldea El Porvenir del Norte

Quebrada de Yoro

Colonia El Porvenir

Brisas de La Libertad

Restaurante La Cabaña

Bodega El Compadre

Colonia Nuñes

Rastro Municipal

EMSULA

Leche Sula

Residencial La Granja

Aldea Camalote

Hotel Casa Blanca

La UTH

Pizza Hut Boulevard

Plaza Santa Mónica

Colonia Aurora

Baprosa

Excampos Bananeros

Las Chumbas

Las Flores

Naranjo Chino

Amapa

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas





De 8:00 AM a 1:00 PM no habrá energía en los siguientes sectores en El Progreso

Zona Central sector Este y nor Este

Colonia Mangandi

2 de Marzo

Altos de El Progreso

Los Angeles

Las Mercedes

Buenos Aires

El Barrio

Los Pinos

Barrio San Francisco lado Norte

Ramirez Reina

Montevideo Hotel Montecristo

Residencial El Progreso

Llave en Mano

La Cañada

Supermercado La Antorcha centro

Los Laureles

Primero de Marzo

La Suazo Córdova

Colonia Caracol

Colonia Emanuel

Colonia Juventino Barahona

La Española

3 de abril

Bario San José

Panchamé

Corocolito

Buenos Amigos

La Libertad

Las Golondrinas