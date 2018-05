Barrios y colonias de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 4 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras no contarán con el servicio de energía eléctrica este viernes 4 de mayo, así lo indicó la Empresa Energía Honduras (EEH).

Aquí el listado completo



De 8:00 AM 4:00 PM no habrá energía en los siguientes sectores de Comayagua.

Parte de Ciudad de Comayagua:

Barrio Lourdes

Colonia Tres Caminos

Piedras Bonitas Sur

San Blas

Barrio Arriba

San Sebastián

Colonia Los Jasminez

Piedras Bonitas

21 de Abril

Vista del Valle

Nueva Esperanza

Jardines de Capiro

Miravalle

Aldeas Capiro

La Guadalupe

El Volcán

Cerro La Oki

La Harris en Comayagua

Generación distribuida Zinguizapa y zonas aledañas

De 8:00 AM 5:00 PM no habrá energía en los siguientes sectores de Tela, Atlantida.

Colonia Ruth Garcia

Colonia Mileniun Etapa II Y II

Aldea km 4 carretera a Tornabé

Indura Beach Hotel and Resot

Aldea Puerto Arturo

Fondo Ganadero (Puerto Arturo)

Aldea La Esperanza

Proyecto Colprosuma

Aldea La Esperanza Santiago

Colonia Canadá

Aldea Nueva Esperanza

Aldea La Tarraloza

Colonia Buena Vista

Aldea El Junco

Colonia Los Pinos

Aldea El Guano

Aldea San Martin

Aldea El Jute

Aldea El Milagro etapa 1 y 2

Aldea Arena Blanca

Aldea Cerritos

Aldea La Montañita

Aldea Citronela

Aldea La Ica

Aldea Buenos Aires

Colonia Richard Wayfort

Aldea San Alejo

Aldea Uluita

Aldea Los Patos

Aldea Los Cocos

Aldea Morejen

Aldea Agua Blanca

Aldea Peiman

Aldea La Fortuna

Aldea La Unión

Aldea Villa Franca

La Tusa

Aldea Agua Chiquita

Aldea Los Cerritos

Agrotor.



De 8:30 AM a 3:30 PM no habrá energía en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula.



De 8:30 AM a 3:30 PM no habrá energía en la varios sectores de Yoro

Locopama

El Rosario

El Convento

Concepción

El Ocotal

Ocotalito y zonas aledañas



De 9:00 AM a 3:00 PM no habrá energía en la Penitenciaría El Pozo en Santa Bárbara



De 8:30 AM a 4:00 PM no habrá energía en las siguientes zonas de Gualala, Santa Bárbara

Aldea de Río Seco

San Luis Planes

El Dorado

El Sauce

Plan de Suyapa

La Peña

Los Planes

El Jute

El Zapotal