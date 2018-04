Osman Chávez no descarta desertar del Pac

“El hecho de no formar parte de la junta directiva -del Poder Legislativo- ha sido uno de los pecados, no seguir la línea del partido”, dijo Chávez.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Tras haber sido suspendido del Partido Anticorrupción (Pac), el diputado Osman Chávez no descartó abandonar a este instituto político y sumarse a las filas de otra organización dentro del Congreso Nacional.

“Si ya me sacaron qué voy a hacer ahí; no voy a pelear ni discutir con Marlene Alvarenga, no dependo del Pac, sino de Dios”, manifestó.

El exfutbolista reaccionó sorprendido por la determinación y aseguró que todavía no le ha sido notificada la resolución acerca de su suspensión por ninguna autoridad partidaria.

“El hecho de no formar parte de la junta directiva -del Poder Legislativo- ha sido uno de los pecados, no seguir la línea del partido”, agregó.

De su lado, la titular del Pac mencionó a EL HERALDO que “Osman no ha sido expulsado; las expulsiones que fueron ratificadas fueron las de Salvador y todo su equipo”.

Por otro lado, el abogado Rafael Virgilio Padilla, que encabeza un movimiento denominado Rescate Pac, calificó como una “torpeza” la creación de un nuevo partido como lo pretende Salvador Nasralla, excandidato presidencial de la Alianza.