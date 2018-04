Zonas de la capital de Honduras que estarán sin energía eléctrica este viernes 27 de abril

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció las zonas de la capital del país que estarán sin energía eléctrica este viernes 27 de abril.



En ese sentido, informaron que será por el tipo de mantenimiento que se hará en estos sectores que se deberá suspender el servicio por varias horas.



De 8:00 am a 11:00 am y de 3:50 pm a 4:00 pm

Residencial Maya

Colonia La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Colonia 13 de Julio

Repetidora H.R.V.C

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Colonia El Molinón



De 8:00 am a 4:00 pm

Discovery School

Lomas de la Florida

Allutech

Bombas del Sanaa

Colnia Santa Margarita

Instituto para el Desarrollo hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del bulevar Morazán

Colonia 21 de Octubre

Golden School

Fanasa

Sector "A" de la colonia Izaguirre

Entrada a Colonia San Miguel

Colonia Los Girasoles

Colonia Las Joyas

Barrio El Rincón

Colonia Villa Delmy

Colonia Modesto Rodas Alvarado

Parte de la Colonia 21 de Octubre

Cemedem (Centro Médico)

AMDC

Salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 8

El Sitio

Colonia Santa María

Residencial Santa Lucía

Aldea El Chimbo



Distrito Central de 9:00 am a 1:00 pm

Anapo

Escuela Militar

Primer Batallón de Infantería

Industria Militar

Mateo

Lepaterique

Las Tapias

La Calera

La Brea

Colonia Monterreal

City Mall y,

zonas aledañas