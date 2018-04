Exóticas comidas, compuestas de insectos invaden la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Decenas de estudiantes reunidos en un lugar solo puede significar una cosa, comida gratis. Pero, esta vez no eran unas papas fritas o pastelitos de perro, eran escorpiones, saltamontes, cucarachas y abejas.



Así es, insectos, de esos que se arrastran por el piso, fueron la estrella de la feria Gastronomica del Invertebrado que realizó la facultad de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).



De acuerdo con la organizadora del exótico evento, la licenciada Karla Cantarero, las plagas han aumentado, tanto en el país como en otras partes del mundo, debido al cambio climático, que se están buscando soluciones para poder controlar su reproducción.



"Queremos enseñarle a la población que existen alimentos alternativos y que en vez de seguir agregando contaminantes al planeta, sería mejor criar estos insectos", sugirió la catedrática.



Son muchos los beneficios nutricionales que contienen estos pequeños, una de ellas es que son altos en proteínas y muy bajos en grasas.



Nuevas comidas

¿Pepino de mar y cucarachas para comer?, no parece una buena idea para el almuerzo, pero al pasar por los distintos puestos de comida, decidí probar los gusanos y los famosos chapulines.



Para mi sorpresa, estaban muy ricos, tanto así que decidí ir hasta donde estaba un grupo de estudiantes presentando las propiedades de los panales de abejas y dije, ¿por qué no?



-¿Puedo probar el panal?- le dije a una estudiante.

-¡Claro que si!- me dijo, - pero tenga cuidado con las abejas que aún están dentro, porque si el aguijón la pica puede ser peligroso.- me advirtió la joven.

Y aún advertida, lo hice, y fue dulce y acartonado al mismo tiempo.



Seguí mi recorrido por el pasillo y me encontré con un chef que se encontraba explicando sobre el proceso de preparación del pepino de mar, el cual Honduras exporta a muchos países.

Fueron pocos los ingredientes que necesitó el chef.







Es un proceso algo tedioso, pero el resultado es, según el chef muy delicioso. Después de haber pasado por un procedimiento de limpieza muy intenso, el chef puso en una sartén algunos condimentos, cortó el pepino y lo puso con lo demás, no mentiré, no pude probarlo pero las personas que si lo hicieron dijeron que sabía a calamar.



Dentro del menú de la feria me encontré con una ensalada con salsa de medusa, flan de larvas de escarabajo, galletas con saltamontes, papas al horno con gallina ciega (larva), escorpiones con chocolate, pastel de lombrices de tierra.



Un carta muy atractiva para las personas intrépidas y ansiosas por probar nuevas cosas.



Casi por finalizar el recorrido, me encontré con un pequeño que se estaba llenando hasta los cachetes de merengue de libélula, pero él aseguraba que tenían larvas de escarabajos.



Esta es la primera feria que realiza la Facultad de Biología y fue un éxito por la cantidad de estudiantes que llegaron para poder conocer más sobre esta comida alternativa.