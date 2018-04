“Mel” Zelaya y Salvador Nasralla evidencian sus profundas diferencias en la Alianza de Oposición

La Alianza y sus movilizaciones continuarán, anunció Manuel Zelaya. Salvador Nasralla, por su parte, dijo que su ideología no es de derecha ni de izquierda.

Irreconciliables, más distanciados y señalándose mutuamente siguen los líderes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla, cuyas diferencias son cada vez más evidentes.

El fuego cruzado no cesa desde que el excandidato presidencial de la coalición política anunció que fundaría un nuevo partido político, lo cual ha generado la discordia y críticas del exmandatario así como de otros dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre).

Sin embargo, la pretensión de Nasralla de que ingresara su asesor Julio Larios a la reunión del Consejo de la Alianza opositora programada el pasado sábado generó otro roce con “Mel” Zelaya, debido a sus nexos con el Partido Nacional.

El encuentro terminó siendo un fracaso y aunque el depuesto gobernante dijo que la Alianza seguirá firme entre Libre al igual que el Partido Innovación y Unidad (Pinu), el presentador de televisión consideró que está siendo excluido. Nasralla convocó para el martes a las 7:00 PM tanto a “Mel” Zelaya como a Guillermo Valle, presidente del Pinu, a una reunión previa al encuentro del Consejo de la Alianza opositora que de continuar el pleito no se llevaría a cabo.

Zelaya Rosales y el expresidenciable se niegan a reconocer sus discrepancias que los mantienen vigentes en la palestra pública, mismas que van subiendo de tono y ya le está pasando factura a la coalición política que participó solo en dos niveles electivos en los pasados comicios generales.

Manuel Zelaya

El coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya Rosales, señaló que a Salvador Nasralla le lavaron la cabeza y busca legalizar las elecciones generales del 2021.

“Cuando él -Nasralla- habla de armar otro partido para el 2021, simplemente está avalando a Juan Orlando Hernández, igual como en el diálogo se fue avalar y reconocer a los empleados de JOH; igual como las movilizaciones que se encargó de detenerlas engañado por la OEA por, Estados Unidos, por la Unión Europea; le lavaron la cabeza”, manifestó a EL HERALDO. Agregó que “lo infiltraron, le mandaron asesores, montó una paralela a la Alianza y a Libre y ya volvió donde sus patrones, los que lo sostienen y cumple la orden de legalizar la élite y a Estados Unidos, que son los que realmente gobiernan y los que tienen destruido este país”.

La idea de fundar una nueva institución política significa legalizar las elecciones generales que se celebrarán dentro de tres años, olvidándose de la estrategia de la Alianza opositora, que consiste en defender el triunfo del ingeniero y que se investigue el fraude electoral, sostuvo el exmandatario.

Apuntó que “él quiere un partido para no depender de Libre y Pinu. Ya regresó a la derecha de donde venía”.

“Nosotros quisiéramos que él -Nasralla- rectificara sus últimas actuaciones y especialmente sus declaraciones. Quisiéramos que continuara, nosotros tenemos una buena relación con Salvador, yo no tengo diferencias personales, creo que él es una buena persona”, declaró Zelaya Rosales tras la fallida reunión del Consejo de la Alianza opositora.

Reconoció que tiene problemas, no solo con las afirmaciones del “señor de la televisión”, sino también con su conducta del sábado pasado, la cual tildó como intempestiva.

“La Alianza continúa firme, independientemente del incidente que se dio aquí en la reunión, que se tenía programada del Consejo de la Alianza”, destacó el exgobernante. Nasralla tomará su decisión de seguir o retirarse de la coalición política, mientras que los dirigentes de Libertad y Refundación y del Pinu se reunirán en los próximos días.

Salvador Nasralla

“Yo no acepto ser ni miembro de Libre ni del Pinu, no acepto ser el apéndice de alguno de estos partidos”, enfatizó Salvador Nasralla, excandidato presidencial de la Alianza, en una entrevista que concedió a HCH. Expresó que “acepto aportar con mis ideas para que se resuelvan las cosas de forma democrática; ‘Mel’ no puede llamar a una movilización, hacer comandos, hacer resoluciones sin antes consultar con las otras dos partes de la Alianza”.

El cronista deportivo exhortó a Zelaya Rosales a que recapacite en beneficio del pueblo, ya que se necesita que “estemos unidos las tres patas de la alianza opositora”.

“No podemos estar nosotros con una persona (refiriéndose a ‘Mel’ Zelaya) que toma las decisiones y no consulta a las otras dos partes”, insistió.

Nasralla dijo que la política no le genera ninguna ganancia, contrario al partido Libertad y Refundación (Libre) que está recibiendo 70 millones de la deuda política.

En cuanto al asunto del transporte, que es parte de esta contribución, habrá 15 millones de lempiras para el Partido Innovación y Unidad (Pinu) y 55 millones de lempiras para el partido de izquierda, añadió. “Yo continúo en la Alianza, si en el Consejo se reúnen Pinu y Libre y deciden sacar a Salvador Nasralla, entonces quedo fuera de la Alianza, mientras tanto yo seguiré luchando”, dijo el presentador de televisión. Indicó que dentro de sus pretensiones está que las decisiones que se tomen en la Alianza opositora sean en consenso entre los tres líderes, incluyéndolo a él.

Respecto a su intención de que participe su asesor Julio Larios en una reunión del Consejo de la Alianza, el ingeniero aclaró que “quiero meter a este hombre para que secunde las cosas que estoy explicando, no al Consejo sino que a una reunión previa de 15 minutos. Después hacemos el Consejo”.

“Independientemente de lo que pase a futuro, seguiremos siendo amigos -con ‘Mel’ Zelaya-, le tengo mucho cariño a él, a Xiomara, los conozco desde que fueron mis chaperones hace 40 años”, admitió Nasralla, quien insistió en que a futuro y no en este momento fundará una nueva organización política.