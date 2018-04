Este sábado Salvador Nasralla dirá si se queda o se va de la Alianza de Oposición

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional de la Alianza de Oposición contra la Dictadura se reunirá este sábado para escuchar a su excandidato presidencial Salvador Nasralla su posición definitiva: o sigue o se desliga de esta agrupación.

Las relaciones entre Nasralla y el coordinador general de la Alianza, Manuel Zelaya, se volvieron tensas esta semana luego de que Nasralla desconociera los comandos insurreccionales aprobados en la asamblea de Libre y anunciara la creación de un nuevo partido político.

Estas declaraciones provocaron un conflicto al interior de la Alianza, a tal punto que Zelaya afirmó que Nasralla está haciéndole el juego al presidente Juan Orlando Hernández.

Nasralla confirmó su presencia en la cita de este sábado que, según reveló, se desarrollará a partir de las 4:00 de la tarde en el hotel Suite Aurora de esta ciudad.

“Lo que decida el Consejo Nacional de la Alianza yo lo voy a acatar, yo no me quiero salir de la Alianza, quiero seguir luchando por el triunfo que me dio el pueblo hondureño, pero si el deseo de la mayoría de la Alianza es que yo salga, yo humildemente saldré”, afirmó el presentador de televisión.

Los dirigentes de base de Libre han expresado su malestar por la posición ambigua de Nasralla. Los diputados Jorge Cálix y Juan Barahona dijeron que Nasralla debe aclarar hoy: está o no está con el proyecto.

