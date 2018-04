Más de 644 mil celulares bloqueados en cuatro años en Honduras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

En Honduras circulan alrededor de 7.8 millones de celulares y de estos, más de 644 mil han sido bloqueados.

El robo y reventa de celulares es un negocio ilícito que se práctica abiertamente en el país. La Unidad Investigativa de EL HERALDO se infiltró, nuevamente, en el bajo mundo de los hackers de aparatos móviles para demostrar que este ilícito sigue vigente en el país y en total impunidad.

Los expertos, utilizando equipo tecnológico, en menos de diez minutos desbloquean un celular, cambiándole la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO constató que en cuatro años más de medio de millón de aparatos celulares han sido bloqueados mediante el sistema de la “lista negra”.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) establece que de junio de 2014 a marzo de 2018 un total de 644,598 teléfonos han sido inhabilitados a través de la “lista negra”.

Muchos de estos teléfonos fueron quitados a mano armada, otros simplemente extraviados y los usuarios decidieron bloquearlos.

Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que mucha gente solo interpone la denuncia de robo para cambiar el celular por uno más nuevo al tener plan con la empresa de telefonía.

No obstante, según cifras de Conatel, en Honduras, apenas de 7.74 por ciento de los usuarios tienen el servicio de pospago, es decir plan, y el resto es prepago, o sea que recargan su celular.

Aunque las autoridades policiales no proporcionaron las estadísticas sobre el incidencia por robo de celulares, las muertes por este delito ocurren con frecuencia.

Las historias de hondureños luchadores que perdieron la vida al negarse entregar su aparato móvil abundan en los medios de comunicación.

“Asesinan a taxista por robarle celular...”, “Matan a joven...”, “Muere mujer al negarse a entregar su teléfono”, son parte de los titulares que han llenado los espacios noticiosos, aún existiendo la “lista negra”.

Aumento

La “lista negra” es un mecanismo que se ha venido implementando en el país desde el 2014 con el propósito de reducir los índices de robos de celulares a través del bloqueo del IMEI.

Esta medida tenía como finalidad bloquear el IMEI de los celulares que fueran reportados como robados o extraviados y que no pudieran ser reutilizados.

Las autoridades informaron en aquel entonces que al bloquear un celular el usuario podía estar seguro de que el operador móvil ingresaría el IMEI en la base de datos internacional denominada “lista negra”.

El informe de Conatel detalla que este año un promedio de 14 mil aparatos al mes han sido bloqueados a través de su identificador único, lo cual refleja un promedio de 466 celulares robados por día.

Cada año la solicitud de bloqueo de IMEI va en aumento, para el caso, en el 2014 los primeros reportes de bloqueo sumaron 78,822 en seis meses, es decir, un promedio de 433 por día.

Para el 2015 aumentó el bloqueo a 162,916, aparatos móviles, que sumaron 446 diarios. En el 2016 fueron desbloqueados 158,984, sumando 435 reportes a diario.

El 2017 cerró con 178,436 celulares bloqueados, es decir, 488 cada día y la tendencia en el 2018 es similar.

De los 644,598 celulares que han sido bloqueados en los últimos cuatro años, apenas 26,744 han sido liberados, que según Conatel, ronda el cinco por ciento.

Vulnerable

Las autoridades de Conatel reconocen que a los delincuentes no les importa la “lista negra”, debido a que en cualquier establecimiento comerciar de reparaciones de celulares los desbloquean.

Así lo comprobó la Unidad Investigativa de EL HERALDO, demostrando que existen redes de criminales que roban, clonan IMEI o comercializan las piezas.

Técnicos de la empresa de telecomunicaciones reconocieron a EL HERALDO que existe la posibilidad que mediante software especializados manejados en el mercado negro se adultere el IMEI de algunos teléfonos que traen menores medidas seguridad.

No obstante, justifican que el reporte de celulares robados en comparación con la cantidad de aparatos que circulan en el país, apenas llega al 2.24 por ciento.

Además, los celulares no son robados únicamente para hacer uso de las llamadas o de los datos, los delincuentes los buscan por sus cámaras, las baterías, los cobertores, el micrófono, los botones y todo tipo de repuesto.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO cuestionó a Conatel sobre ¿qué coordinaciones existen con las autoridades policiales para combatir este problema?

De acuerdo al Decreto 19-2014, respondieron, la persona que realice una adulteración del IMEI le corresponde una sanción de 10 salarios mínimos.

La responsabilidad de hacer cumplir esta ley recae en el Ministerio Publico (MP) y la Secretaría de Seguridad.

No obstante, como estas empresas o personas que clonan IMEI no son operadores de servicios de telecomunicaciones no entran en el marco normativo de Conatel.

Sin embargo, han existido acercamientos con la Secretaría de Seguridad y el MP, “pero todavía no hay una agenda para trabajos en conjunto”, ratificaron.

Para Conatel ninguna medida a tomar es infalible, lo mejor, recomendaron, es educar a la población a no hacer uso de estos mercados informales, ya que están adquiriendo productos provenientes del delito. Reportes referenciales de la empresa de telecomunicaciones indican que a nivel de Latinoamérica el robo de celulares es uno de los delitos más comunes.

La Policía Internacional (Interpol) indica que este negocio ilícito en toda América mueve alrededor de 550,000 dólares diarios.

En ese sentido, una de las alternativas que queda es comenzar a aplicar la olvidada “lista blanca”.

