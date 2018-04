Se profundiza división entre Manuel Zelaya y Salvador Nasralla

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Las relaciones entre el expresidente Manuel Zelaya Rosales y el excandidato presidencial Salvador Nasralla se volvieron más tensas ayer luego de que ambos políticos intercambiaron frases no propias de “camaradas” revolucionarios.

Zelaya, coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, lamentó que Nasralla haya dicho que “no sabía qué eran esos comandos” de insurrección los aprobados en la asamblea del domingo en la que el expresidenciable firmó todas las resoluciones.

Con este tipo de declaraciones, Nasralla está “uniéndose a la campaña de Juan Orlando Hernández, eso va en contra nuestra, con Salvador nunca se sabe, firma documentos y al día siguiente da declaraciones”, afirmó Zelaya en una comparecencia en Canal 11.

Él “no tiene la costumbre en política de ser preciso, sus declaraciones nos han ocasionado siempre problemas en todo el desarrollo de la campaña y a pesar de eso se ganó las elecciones”, añadió.

“Mel” exigió a Nasralla su renuncia como candidato presidencial frente a un nuevo proceso a fin de demostrar que las propuestas de la Alianza son por la transformación del país y no por intereses personales.

“Renunciemos los dos a esto, renunciemos a ser candidatos de un segundo período, renunciemos los dos, que ya no sea candidato (Nasralla) ni soy yo tampoco candidato o sea que renunciemos para demostrarle al pueblo hondureño que nuestras propuestas son para transformar Honduras no para intereses personales”, dijo Zelaya.

“Todo el que atente contra la Alianza de Oposición, todo el que vulnere, todo el que golpee a la Alianza de Oposición, quien sea, simplemente se está prestando al juego. Está en contra del proceso que nosotros estamos emprendiendo, contra las propuestas, para reformar este país”.

El exmandatario expresó que los nacionalistas “se robaron el Pac y ahora se quieren robar a Salvador Nasralla”.

Zelaya no comparte la idea de crear un nuevo partido político en estos momentos que la oposición está luchando porque se reconozca a su favor el resultado electoral del año pasado.

“‘Mel’, entendelo”

Mientras, el expresidenciable Nasralla le aclaró al expresidente Zelaya que está en su derecho de formar su propio partido.

Sus seguidores, dijo, necesitan un “techo” bajo el cual cobijarse y aspirar en las próximas elecciones a cargos de elección.Este proyecto no significa estar en contra de la filosofía de Zelaya ni atentar contra la Alianza de Oposición.

“‘Mel’, entendelo, el enemigo se llama Juan Orlando Hernández y su socio principal se llama Mauricio Oliva. Yo no soy tu enemigo y vos tampoco sos mi enemigo”, expresó Nasralla.

Dijo sentirse extrañado que Zelaya le haya dado la palabra a Rafael Padilla, en la asamblea del domingo.

“‘Mel’ Zelaya le ofreció la palabra a Rafael Padilla, no sé por qué, y anunció que él iba a rescatar el Pac”, dijo, recordando que está en contra de rescatar este partido ahora en manos de Marlene Alvarenga.

El presentador de televisión rechazó las versiones según las cuales por influencia de Zelaya se retiró del prediálogo.

Al terminar la cuarta reunión del prediálogo se decidió que se mandaría un proyecto de decreto vinculante, pero en la cita del Congreso “salió Mauricio Oliva con una cosa que no tiene nada ver con lo que se habló en la mesa y trató de apropiarse del diálogo. En ese momento yo tomé la decisión de retirar a mi gente”.

“Después tuve una reunión con ‘Mel’ Zelaya, pero no tiene nada que ver de que ‘Mel’ Zelaya me esté ordenando a mí”, aseguró. “Pase lo que pase continuaré defendiendo al pueblo hondureño. Me metí a política para quitar a los corruptos que nos gobiernan y son los que impiden que las personas pobres tengan acceso al trabajo y a la calidad de vida”, escribió anoche Nasralla en las redes sociales.

