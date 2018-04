Sectores que no tendrán energía eléctrica este próximo jueves en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Decenas de colonias de diferentes puntos del país estarán sin el servicio energético este próximo jueves desde horas de la mañana, informó la Empresa Energía Honduras (EEH) a través de sus redes sociales.



El consorcio realizará trabajos de mantenimiento, como cambios de aisladores, postes y corte de árboles en las zonas afectadas.



Choloma.- 8:30 am a 12:30 pm

Residencial Loma Verde

Colonia El Barrial

Aldea La Jutosa

Residencial Bello Horizonte Hidro Chachahuala



Omoa (8:30 am a 4:00 pm)

Masca

Residencial Brisas de Masca

Residencial Sol Dorado



San Francisco de Ojuera.(8:30 am a 4:00pm)

El Zapotal

El Pilón

Las Tejeras

El Molo

Santa Fe

La Estancia

La Veneda

San Ramo

Piedras de Agua

Nueva Esperanza

La Palca La Vega

La Chorrera Piraera

Gualcinse

Candelaria

Mapulaca

Virginia

La Virtud

Valladolid

Guarita

Tambla

Tomalá

Cololaca

San Juan Guarita



San Marcos, San Francisco, Mercedes (8:00 am a 4:00 pm)

Municipio de San Francisco del Valle

Ocotepeque Casco urbano de San Francisco y las aldeas:

Coloal

El Sile

El Tablón

La Laguna

Santa Tereza y los caseríos cercanos



Municipio de San Marcos, Ocotepeque Casco urbano de San Marcos y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Callejones

Cunse

El Carrizal

El Granzal

El Jaralón

El Refugio

El Tránsito

La Ascención

Potrerillos

Sábana Larga

San Juan

San Luis

Santa Marta y los caseríos cercanos



Municipio de Mercedes, Ocotepeque Casco urbano de Mercedes y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Concepción

El Coral

El Limoncito

Laguna Seca

Las Vegas

Plan del Rosario

San Antonio

San José del Jocotán

Yuscarán y los caseríos cercanos



Municipio de Guarita, Lempira Casco urbano de Guarita y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Santa Lucia

San Anotnio Olosingo

San Juan Junigual

San Pablo

Santa Cruz

Queruco

Santo Tomás

Chinquin

Terlaca



Municipio de San Juan Guarita, Lempira Casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

El Rodeo

Los Horcones

Portillo

Pueblo Viejo

Sazalapa y los caseríos cercanos



Municipio de Tomalá, Lempira Carco urbano de Tomalá y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Azacualpa

Copante Morro

Los Horconsillos

Los Zuncullos

San Cristóbal

San Juan

San Lorenzo

San Marquitos

San Pablo

Santo Domingo

Aldea Nueva y los caseríos cercanos



Municipio de Tambla, Lempira Casco urbano de Tambla y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

El Zarsal

San Francisco del Aceituno

Chorrera y los caseríos cercanos



Municipio de Cololaca, Lempira Casco urbano de Cololaca y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Casitas

Las Flores Malsincales

San Isidro

Canguacota y los caseríos cercanos



Municipio de Valladolid, Lempira Casco urbano de Valladolid y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Agua Zarca Chancoyote Corcondillo

El Socorro

Yurupal Gualcixe

Los Patios

Los Reales

La Hacienda

Tierra Blanca y los caseríos cercanos



Municipio de La Virtud, Lempira Casco urbano de La Virtud y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Catulaca

El Amatillo

El Cacahuatal

El Limón

Guajiniquil

La Cuesta

La Haciendita

Trinidad

Los Hernández

San Francisco

San José y los caseríos cercanos



Municipio de Mapulaca, Lempira Casco urbano de Mapulaca y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

El Sitio

Los Planes

Llano de La Hamaca

San Antonio y los caseríos cercanos Municipio de Gualcinse, Lempira Casco urbano de Gualcinse y las aldeas:

Congolón

Guacual

Gualcea

Guatemalita

Quesungual

Santa Cruz

Santo Tomás

San Marcos

Mora Tenango

Tixila y los caseríos cercanos



Municipio de Candelaria, Lempira Carco urbana de Candelaria y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

La Arada

San Francisco

San José

San Lorenzo y los caseríos cercanos



Municipio de Virginia, Lempira Casco urbano de Virginia y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Agua Zarca

Celilac

El Rodeo

Guaquincora y los caseríos cercanos



Municipio de Piraera, Lempira Carco urbano de Piraera y las aldeas (8:00 am a 4:00 pm):

Las Moras

Quisimaca

San Felipe

San Jerónimo

San José

San Pedro

San Sebastián

Guasquin

Pichingual y los caseríos cercanos



Pespire, Choluteca (8:00 am a 4:00 pm)

Tapatoca (Tapatoca Río)

Alde El Espinal

Esquimay

Aldea San Felipe

El Ablado

Pespire

Ojo de Agua

Central Hidroeléctrica Nacaiome y parte de la aldea de La Venta

El Rebalse

Los Higueros

Cerro El Diablo

La Rampla

Nueva Esperanza

El Portillo

Colonia Nuevo Amanecer

San Antonio de Flores

Las Canas

Los Jícaros

Piedra Gorda

El Zapote

El Llano

Cerro Grande

El Paso Real

Aldea Moramulca

Las Minas

San José

Las Marías

La Joya

Macuelizo

Coraicito

Las Lajas

Las Crucitas

Corral Viejo

Coyolar

Sábana Verde

Los Volcancitos

Moropocay

San Isidro

San José

Las Papayas

El Bajillo

Obrajito

El Charrapal

El Rincón

Vista Hermosa

Buena Vista

La Fortuna

Villa Dolores

]Las Uvas

Ojo de Agua

La Joya

Las Marías

La Quesera

El Rombón

Saca de Agua

San Jorge y zonas aledañas



La Ceiba, Jutiapa, Atlántida. Balfate, Colón. (8:00 am a 5:00 pm)

Aldea Río María

Aldea Piedra

Pintada Aldea

Corozal

Villa Nuria

Residencial

La Ensenada

Aldea Cuyamel Villa

Villa Corinto

Aldea Sambo Creek

Aldea Granadita

Aldea Roma

Aldea Salitrán

Quebrada Grande

Aldea Agua Dulce

Aldea Cacao



Municipio Jutiapa (8:00 am a 4:00 pm)

Aldea Nueva Armenia

Aldea Aguacate

Aldea Belaire

Aldea Cefalú

Aldea California

Aldea Piedras Amarillas

Aldea La Masica

Aldea Entelina

Aldea Tómala

Aldea Los Olanchitos

Aldea Corralitos

Aldea Santa Fe

Aldea Cantor

Aldea Ilamapa

Aldea Aguacate

Aldea Papaloteca

Aldea La Bomba

Aldea El Diamante

Aldea Venus

Aldea Nicaragua

Aldea Lis Lis

Aldea Balfate

Aldea Río Esteban

Aldea Río Coco

Aldea Limeras

Aldea Las Crucitas

El Carbón

Aldea Lucinda