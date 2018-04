Estos sectores no tendrán energía eléctrica este martes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Varias colonias del país estarán sin fluido eléctrico este martes a partir de las 8:00 de la mañana debido a los trabajos de mantenimiento que realizarán los empleados de la Empresa Energía Honduras (EEH).



San Pedro Sula (8:30 am A 4:30 pm)

Aldea El Zapotal

Aldea El Retiro

Aldea Las Delicias



San Pedro Sula (8:30 am A 4:30 pm)

Barrio Río de Piedras Sur

Colonia Dubón

Colonia Figueroa

Colonia Trejo I, II y III

Barrio Lempira Este y Sur

Barrio El Benque

Barrio Medina

Planta de Tratamiento de Agua



Sonaguera, Colón (8:00 am A 5:00 pm)

Escanos

Los Sureños

Los Mangos

Barrio Los Maestros

Barrio Las Flores

Los Montillos

Barrio Arriba

El Centro

Barrio Cotacol

Barrio Monte Fresco

Los Laureles

Los Castaños

Colonia 25 de Septiembre

Barrio Abajo

Colonia Morazán

Colonia Wilfredo Ortíz

Barrio San Martín

Colonia Porvenir

Sonaguera

Aldea Sábana de Utila

Aldea Juan Lazaro

Aldea Utila

Colonia 21 de Noviembre

Aldea La Curva

Aldea La Pita

Aldea La Jigua

Aldea Las Piñas

Aldea Río de Piedra

Quebrada de Arena

Aldea Guayabal

Aldea Cuyulapa

Aldea Sabana de Lorelay

Aldea Sabada de Bella Vista

Aldea Churrúsquera

Aldea La Cubana

Aldea Parmas

Adea Nueva Sinahí

Aldea Agua Caliente

Colonia 3 de Mayo

Aldea Holanda Linda

Aldea Punta de Rieles

Aldea Mariscales

Aldea Río Arriba

Aldea Monte Abajo

Aldea Chacalaca

Aldea La Atascosa

Aldea Panamá

Aldea Remolino

Aldea El Coco

Aldea Ilanga

Aldea Rigores

Aldea El Chorro

Aldea de Faust

Aldea Irineo

Aldea Limón

Aldea La Hilaria

Aldea El Jazmin

Aldea Lorencito

Aldea Las Pilas

Aldea La Danta

Aldea Los Ángeles

Aldea La Brea

Aldea Río Arriba

Aldea Descombro

Aldea Prado

Aldea Puente Alto

Aldea Planes

Aldea Tres Luces



Jocón, Yoro (8:30 am A 3:30 pm)

Aldea La Aguata

Puente Grande

Edicaly

Aserraderos

Yorekode Honduras

Sábana Fuera

Brisas de Chalmeca

Puentecita

Puente Grande El Coroso

Santa Cruz

Aguas

Macor



Nueva Arcadia, Florida, Copán, Santa Bárbara (8:00 am A 4:00 pm)

Los Tangos

Las Bodegas

Chalmeca

Mar Azul

Pueblo Nuevo

La Barranca

La Pintada

Campanario

Sula Chiquila

6 de Mayo

El Cedral

El Chile

Las Vueltas

El Frijolio