Ebal Díaz espera que la Alianza de Oposición resuelva dialogar tras celebrar su asamblea 

Tegucigalpa, Honduras

El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, reveló este sábado que espera que una de las resoluciones de la asamblea de la Alianza de Oposición, a celebrarse este domingo, diga que van a dialogar y que se van a sentar.



La Alianza de Oposición celebra el domingo una asamblea en la cual definirán su posición en torno al futuro de ese partido político, así como si continuarán dando su respaldo al excandidato de Oposición, Salvador Nasralla.



Díaz reconoció que son una fuerza política importante, por lo que "ojalá que las resoluciones que salgan de ahí sean en beneficio del pueblo hondureño".



Insistió en que esperaría una resolución que "diga que van a dialogar, que se van a sentar y que van a impulsar el diálogo”.

Consistente

El representante del gobierno en las mesas técnicas, que exploran la posibilidad de un gran diálogo nacional, lamentó que “nosotros nos sentamos al diálogo y luego se nos retiran”.

“El gobierno ha sido muy consistente y serios en abordar este espacio y creíamos que habíamos dado un paso muy importante al llegar al Congreso Nacional y que tomara los temas políticos”, subrayó.



Ahí es donde se debaten los temas políticos, no hay otro foro y además ahí están todas las fuerzas políticas representadas, afirmó.



Está el Partido Liberal con sus 26 diputados, el Partido Libertad y Refundación (Libre) con 30 diputados, el Partido Nacional con 61 diputados y luego las fuerzas minoritarias, precisó.



En relación con una eventual Asamblea Nacional Constituyente, el secretario de la Presidencia afirmó que en el caso del gobierno “estamos interesados en generar mejores condiciones para la inversión, en que el país se muestre estable política y económicamente”.