Lugares de Honduras que no tendrán energía este sábado 14 de abril

Tegucigalpa, Honduras

Una vez más, la Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que varias zonas del país estarán sin servicio por trabajos de mantenimiento.



Se informó que sereá por limpiezas de brecha y mantenimientos general del circuito que se suspenderá la luz por horas.



Las zonas que no tendrán energía:



Nueva Palestina, Olancho de 11:00 am a 3:00 pm

Nueva Palestina

El Torneado

Perla de Oriente

Santa María

San Martín

El Maguelar

Cieneguita

Terrero Blanco

Siales

El Encinal

Las Delicias

Las Mangas

Las Planchas

La Libertad

La Cruz

La Laguna

Parte del Valle de Azacualpa

Zonas aledañas



De 9:00 am a 4:00 pm

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina y Nueva Choluteca



Danlí, El Paraíso de 8:00 am a 4:00 pm

Jutiapa

Obfraje

El Benque



Trojes, El Paraíso de 11:00 am a 3:00 pm

Todas las comunidades, aldeas y caseríos del Valle de Jamastrán, Villa Santa, Quebrada Larga y el municipio de Trojes.