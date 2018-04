Eliminan subsidio a los diputados del Congreso Nacional de Honduras

Diputados de los partidos tradicionales y algunos de la oposición prefirieron no votar por la moción.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los subsidios que reciben los diputados por concepto de ayudas sociales quedaron eliminados ayer vía moción aprobada en el Congreso Nacional.

A raíz del revuelo y críticas que causó la reciente repartición de 50,000 lempiras para los congresistas propietarios y la mitad (25,000 lempiras) para los suplentes como subvención para ayudas personales y proyectos en sus comunidades, la jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, presentó la proposición, que no es necesariamente de estricto cumplimiento. De los 124 legisladores presentes en la sesión de ayer, 95 de ellos votaron a favor de la moción, 27 no ejercieron su sufragio, dos se abstuvieron y no se registró ningún voto en contra.

Aunque este subsidio se otorgó antes de la Semana Santa a los 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes, EL HERALDO conoció que dos parlamentarios del partido Libertad y Refundación (Libre) lo rechazaron.

El legislador Juan Barahona tuvo que devolver el dinero por los cuestionamientos que recibió de algunos miembros de la base del partido de izquierda. En el Pinu tampoco lo recibió un diputado propietario y suplente, respectivamente.

Desembolsos

En esta ocasión, el Poder Legislativo destinó de su partida presupuestaria 6.2 millones de lempiras solo en el caso de los diputados propietarios. Mientras que se presume que se desembolsó para los suplentes 3.2 millones de lempiras, sin embargo, no se ha precisado si hay más legisladores que se negaron a recibir este subsidio.

Cada diputado deberá de liquidar con la documentación de soporte la utilización de las subvenciones. A la fecha no hay reporte de que alguno de los actuales parlamentarios lo haya hecho.

La Ley Orgánica del Congreso no especifica que los diputados tienen derecho a recibir subsidios, sin embargo, en el artículo 30 de la normativa establece que “el presidente designa a las bancadas un presupuesto anual para su funcionamiento, debiendo estas presentar las solicitudes al presidente, quien las aprobará o improbará de acuerdo al presupuesto asignado”. “Dichas bancadas deben liquidar mensualmente los fondos recibidos”, añade.

Directivos del CN han reiterado que estos subsidios no vienen a reemplazar al Fondo de Desarrollo Departamental, el cual se encuentra congelado por irregularidades.

El vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix, informó que mediante una organización de derechos humanos los congresistas de este instituto político entregarán el dinero que recibieron a las familias de los que consideran “presos políticos” y de las personas que perdieron la vida después de las pasadas elecciones generales.