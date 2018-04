Alessandro Palmero: "He visto una actitud de diálogo sincera en hallar una solución"

Marcel Osorto

Tegucigalpa, Honduras

Alessandro Palmero, embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, ha participado como observador externo en todas las reuniones realizadas en el marco del prediálogo nacional.

Palmero reconoció que referirse actualmente al tema del diálogo es una gran responsabilidad y que será la voluntad de los actores políticos hondureños lo que permitirá una salida a “la situación complicada que está atravesando el país”.

A continuación su entrevista.

Usted ha estado presente en todas las reuniones del prediálogo, ¿cuál ha sido su papel?

Sí, mi papel en las reuniones del prediálogo ha sido como un observador externo, recibí la invitación de Igor Garafulic, representante de la ONU en Honduras, lo que me alegró mucho y fui aceptado por las fuerzas políticas, me senté en la mesa donde ellos están discutiendo diversos temas en busca de soluciones, consiente que es el pueblo hondureño el que debe decidir en la búsqueda de soluciones.

Ya van cinco reuniones. Como observador internacional, ¿ha visto voluntad de los actores políticos en encontrar soluciones a los problemas?

He visto una actitud de diálogo y de intentar sinceramente encontrar una solución, lo hemos dicho mediante comunicados de la Unión Europea (UE), que el diálogo es el instrumento posible que existe para intentar resolver las situaciones complicadas en este caso como las que está atravesando Honduras.

En vista de la situación actual, ¿podría hacer una visualización a futuro del diálogo?

No podría hacer ninguna proyección al futuro, eso lo podrían hacer los actores políticos del diálogo, lo que puedo decir es que cualquier cosa que se requiera para acompañar el diálogo con lo que los hondureños quieran nosotros estamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando los hondureños lo deseen.

¿Pero sí se muestran avances en las reuniones?

He visto en todas las reuniones que participé como observador, he visto una actitud positiva de todos los lados, se pone en la mesa un problema, se habla, se discute, se comparten puntos de vista y siempre con voluntad de avanzar y en algunas reuniones he visto ya resultados, pero depende de los actores hondureños si el diálogo avanza o no avanza.

