Partido Liberal no se retirará, pero deben estar los actores de la crisis política

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

El Partido Liberal no se retirará del prediálogo nacional, pero “no vamos a participar en algo que ya no existe porque sin Salvador Nasralla ya no hay diálogo”, dijo ayer el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya.

El político liberal dejó entrever que la ausencia de Nasralla y del partido Libre en las mesas técnicas son importantes porque son los actores principales de la crisis política.

“No tiene sentido un diálogo sin Salvador Nasralla, yo lamento la polarización que hay en el país entre uno y otro lado, entre aquellos que radicalizan sus posiciones y aquellos que quieren mantener ese poder absoluto y no ceder nada”, afirmó Zelaya.

Si la representación del excandidato presidencial deja de ir a las citas (del prediálogo) ¿qué vamos a ir hacer Juan Orlando y yo?, justificó el presidente del Central Ejecutivo y excandidato presidencial.

Con el retiro del presentador de televisión “se rompe la mesa del prediálogo, si no está Salvador no hay diálogo. Nosotros no nos retiramos, pero no podemos continuar en lo que no va a seguir”, expresó el político de oposición.