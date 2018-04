Se superará por cinco veces capacidad de máxima seguridad de El Pozo

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA

Honduras contará con el centro penitenciario de máxima seguridad más grande de la región que cumplirá con todos los estándares de calidad y superará en cinco veces la capacidad que tiene en esta parte la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo.

Con una exposición detallada de las tres etapas del proyecto denominado Centro Penitenciario Regional San Pedro Sula (CPR-SPS), el subsecretario de Seguridad, Luis Suazo, explicó a un equipo periodístico de EL HERALDO sobre este megaproyecto de tres cárceles en una, situado en la aldea de La Acequia, en Naco, Santa Bárbara, donde estarán recluidos 3,298 reos, 670 de ellos en módulos de máxima seguridad.

“Este -penal- va a superar por cinco veces en capacidad de máxima seguridad a El Pozo, o sea no hay otro lugar donde haya tanta máxima seguridad en un solo sitio como se va a tener aquí”, enfatizó en una entrevista exclusiva concedida a EL HERALDO.

Aunque la edificación ha sufrido retrasos, destacó que “estamos seguros que lo que vamos a construir es de la calidad, seguridad que necesitamos y también el respeto a los derechos humanos de quienes ahí vayan”.

El funcionario consideró que a la fecha el país tiene la mejor infraestructura penitenciaria de Centroamérica y se consolidará una vez que se haya terminado de construir este complejo penitenciario industrial, el cual tuvo que ser rediseñado por falencias que presentaba el modelo inicial. EL HERALDO fue el primer medio de comunicación en conocer los renders o imágenes digitales de este complejo en el que habrá una amplia área para actividades productivas como agricultura y hasta de maquila, donde se involucrarán a los privados de libertad como parte de su rehabilitación.

Aquí la entrevista con Suazo:

¿Qué obligó a cambiar el diseño de este proyecto penitenciario?

Hubo deficiencias que se hicieron más evidentes en algunas partes en los módulos que no tenían previsto fundirse el suelo. Entramos en el tema de rediseñar algunas cosas e indudablemente había algunos problemas que podríamos haber tenido si no corregíamos los diseños en temas de derechos humanos. Por ejemplo, inicialmente no tenía un techo.

Las celdas eran de barrotes y quedaban de alguna manera a la intemperie. Esas fueron algunas cosas que nos llevaron a parar, rediseñar y llevarlo a los estándares nuestros de una manera que sea lo más barato posible operar después la cárcel.

Hicimos varias versiones, fue realmente un reto llegar a este diseño que tenemos hoy; este es como el quinto o sexto. Estuvimos viendo, haciendo, intentando diferentes arreglos, tratando de mantenernos dentro de un costo normal de construcción de una cárcel.

¿Se aseguró el perímetro donde se está construyendo este penal?

Mientras hacíamos el diseño empezamos a asegurar la zona de la prisión, el proyecto está en 110 manzanas de terreno y teníamos en uno de los lados una pequeña comunidad, una invasión. Entonces, inmediatamente por razones de seguridad y para proteger el terreno se mandó a hacer el cerco perimetral que es usual, ya es inversión del propio plantel y que tiene que ver con todo el proyecto que son tres cárceles en una, con diferente construcción, entradas, controles, pero el contorno de los tres ya está completamente delimitado y asegurado con un sistema que la norma dice que es el que debemos de tener para el cerco del perímetro.

¿Qué pasó con las partes que estaban construidas y sufrieron algún tipo de deterioro?

Hemos estado trabajando a un nivel todavía relativamente bajo en cuanto a cantidad de personas por el tipo de trabajo que se estaba haciendo. En la medida que nosotros estuvimos haciendo el rediseño hubo oxidación en ciertas partes de la cárcel, en mucho que estaba medio expuesto o que no se había protegido y el proceso para recuperarlo es tirarle arena, sand blasting y mucho material que estaba ahí se reutilizó e incluso algunas cosas como inodoros los usamos en El Porvenir (El Pozo II).

¿Contará esta prisión con ambulancias para hacer algún traslado de emergencia?

Las ambulancias que compramos son igualitas que las del 911 y esas unidades que están en los centros son parte del sistema o sea que si hay una necesidad en la zona de la cárcel, el 911 puede despachar la ambulancia de nosotros para que asista. Hay una ambulancia por cada centro; en Ilama, El Porvenir y Morocelí.

¿Cómo se mide el costo de inversión de las cárceles en el país y en cuánto anda?

El costo de inversión de una cárcel se mide por el costo de una cama, por ejemplo, el costo de una cama nuestra es bastante más barato de lo que está construyendo Panamá y otras cárceles que se están edificando en la región. Aquí en el país andamos entre 14 y 16 mil dólares; teniendo en cuenta que en ese precio está incluido todo: platos, tenedores, colchones, carritos con los que vamos a llevar la comida a los lugares, lo que necesitamos para los talleres; cámaras, centro de monitoreo, toda la tecnología de apertura, cerrado y de controles internos, llavines especiales, cocina hasta con una tortillera especial.

¿De qué forma se piensan mejorar los controles en las visitas dentro de los penales para evitar el ingreso de drogas o armas?

Ahorita lo que tenemos son unos arcos en las entradas, pero para abril ya vamos a tener unos escáneres de rayos X que le hacen un escaneo más que los aeropuertos, donde se efectúa una ola de radiofrecuencia milimétrica y lo que hace es que le mide hasta un milímetro debajo de la ropa. Lo que nosotros vamos a implementar son rayos X de baja radiación, no va a ver una fisura en un hueso, pero si lleva droga en el estómago, arma o un teléfono ahí va a aparecer.

¿Cómo está impulsando el sistema penitenciario nacional la rehabilitación y reinserción de privados de libertad?

Trabajamos con base en tres conceptos, dos se desarrollan aquí que es el de seguridad y el de rehabilitación y estamos trabajando un concepto de reinserción que es fuera del entorno, conseguir que esta gente vuelva al trabajo. A los ciudadanos se nos olvida que estos privados de libertad van a salir y que si el Instituto Nacional Penitenciario no cumple el proceso de rehabilitar y de ayudar en la reinserción van a salir a delinquir otra vez. No podemos condenar a estas personas que no puedan tener una segunda oportunidad y para mí el reto más grande está en la reinserción