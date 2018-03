Luis Zelaya: “Hay hipocresía y cinismo enorme en la clase política tradicional”

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras

Aunque su principal detractor en el Partido Liberal lo ha mandado a confesarse y despojarse del odio, la máxima autoridad de este instituto político consideró que la reivindicación partidaria trae consigo fricciones.

Alejado temporalmente del país y conservando su serenidad, el excandidato presidencial Luis Zelaya le concedió una entrevista a EL HERALDO y mencionó que “tengo la conciencia tranquila, todos debemos confesarnos en esta Semana Santa, creo que es un tiempo de reflexión”.

“Hay hipocresía en el mundo, una hipocresía y cinismo enorme en la clase política tradicional del país”, agregó.

En respuesta a la sugerencia del jefe de bancada liberal, Elvin Santos, Zelaya indicó que solo denota un alto grado de soberbia, mientras que los que han estado plegados al Partido Nacional son los que piensan que el PL se está destruyendo, refiriéndose a las valoraciones de Antonio Ortez Turcios, exmiembro del Consejo Central Ejecuivo del Partido Liberal (CCEPL).

Admitió que Santos le pidió que intercediera con los congresistas “cheles” que no lo respaldan en el Congreso Nacional y así contestó sobre este y otros temas:

¿Por qué el Partido Liberal está sumido en confrontaciones internas?

Es parte de la dinámica política del país que obviamente está polarizado y posiciones sensatas de centro, racionales, van a recibir la crítica de los dos polos opuestos. El Partido Liberal simplemente se está reivindicando y hay fricciones.

¿Se está destruyendo el PL como dice Antonio Ortez Turcios?

Antonio Ortez Turcios fue a la toma de posesión del 27 de enero y se sentía orgulloso de haber sido invitado.

Hay un grupo que es a fin al Partido Nacional, que lo ha sido y sobre esa base hay otros que creemos, de acuerdo a nuestros estatutos y doctrina partidaria, no al continuismo y no a la reelección.

Ortez Turcios pertenece a ese grupo de liberales que si creen en el continuismo, reelección y que han estado históricamente plegados al Partido Nacional y lo hacen con orgullo.

¿Se va a ir a confesar durante estos días como le sugirió Elvin Santos?

Me criticaban, me decían que era del Opus Dei al principio, luego me dejo la barba y me dicen que soy de izquierda, que me levanto con el pie izquierdo.

Yo tengo mi conciencia tranquila, todos debemos confesarnos en esta Semana Santa, creo que es un tiempo de reflexión, pero aquel que considere que debe de llevar a otros es un grado de soberbia alto. Hay hipocresía en el mundo, una hipocresía y cinismo enorme en la clase política tradicional del país.

¿Qué pasará con la fragmentación de la bancada liberal en el Congreso?

Este es un tema que deben resolver los mismos diputados y si Elvin Santos no ha podido aglutinar la totalidad de los diputados a su favor, ahí es donde el liderazgo se ve minado de parte de él, que me ha pedido que hable con los diputados que no son afines para que les pida que lo reconozcan como jefe de bancada; no lo voy a hacer, si tiene liderazgo tiene que hacérselos ver a todos los diputados, no solo a unos cuantos.

He tratado de hacer acercamientos con los diputados que no son a fines a él para llegar a un consenso, pero lo veo difícil. La no aceptación de Elvin como jefe de bancada por esos diputados es fuerte porque se violentó el debido derecho en la conformación de lo que es la elección de un potencial jefe de bancada.