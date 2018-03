Cardenal Óscar Andrés Rodríguez invita a los hondureños a reflexionar en el inicio de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras

Al son de cantos y alabanzas a Cristo el salvador y los tradicionales ramos de coyol, los feligreses católicos realizaron la tradicional procesión de Domingo de Ramos en el centro de la capital.



En las afueras de la Iglesia Catedral de Tegucigalpa se celebró la Santa Eucaristía donde el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez invitó a los hondureños a reflexionar en el inicio de Semana Santa.



"Recordando al señor Jesús entre nosotros y que quiere entrar solemnemente en Tegucigalpa, en nuestros corazones, porque Él es el Príncipe de paz, la procesión nos ha encaminado al caminar de nuestra vida y nos invita a avanzar y a progresar, la vida pasa y nosotros pasamos con ella, hombres y mujeres peregrinos que no tenemos aquí nuestra patria definitiva" dijo el Cardenal en el inicio de la misa.

Además, recordó que el Evangelio no es simplemente traer a la memoria algunas cosas a nuestro corazón, sino que nos llama a la conversión y rechazar el mal y el pecado.

“Algunos dicen ya no puedo más, que no nos sorprenda el dolor ni las dificultades de la vida, son caminos de salvación, que no nos desamine la vejez, la enfermedad, las desgracias naturales, las guerras, tenemos que caminar a pesar del mal que nos rodea, por encima del mal y el pecado está el amor de Dios, en Cristo Jesús”, expresó el líder de la Iglesia Católica en Honduras.

Decenas de capitalinos llegaron la mañana de este domingo al centro de la capital, con ramos en mano, los feligreses obtuvieron la bendición de las palmas como símbolo de inicio de la Semana Mayor, recordando la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.



Los feligreses vivieron con fervor los actos litúrgicos que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Con esta fiesta religiosa inicia de manera oficial la vivencia espiritual en la Iglesia Católica en Honduras y en todo el mundo.