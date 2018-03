Estos son los horarios en los que atenderá Tránsito durante Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras

El feriado de Semana Santa ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Pero, ¿los veraneantes tienen en orden los documentos de sus vehículos o permisos de conducir?



Si no es así, los catrachos tienen hasta el próximo martes 26 de marzo para solicitar su licencia de conducir, pues el resto de los días de Semana Santa la Dirección Nacional de Viliadad y Transporte (DNVT) no atenderá, porque los bancos se encuentran cerrados.



José Estevez, subcomisario de la DNVT, indicó que desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde los hondureños podrán solicitar su licencia de conducir, una buena noticia pues hasta el miércoles por la mañana habían tenido problemas con la emisión del documento porque no tenían material.

"El proveedor que ganó la licitación ha (había) quedado mal en la entrega del material", explicó, sin embargo en horas de la tarde nuevamente retomaron la entrega de licencias.



La DNVT emite diariamente entre 150 y 250 licencias de conducir, ya sea de motocicletas o vehículos particulares.