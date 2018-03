Sectores de sociedad civil exigen cancelación de concurso de docentes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Acorraladas se encuentran las autoridades de la Secretaría de Educación a causa del concurso docente.



Todas las instituciones que participaron como veedores del proceso y la Junta Nacional de Selección pidieron al ministro de Educación, Marcial Solís, que el concurso fuese suspendido.



La reunion se llevó a cabo en INICE y participaron maestros, padres de familia, Junta Nacional de Selección, CNA, Caderh y el Fonac, esta última fue contundente al pedir que el proceso se declare nulo debido a la controversia que ha causado.



Por su parte, Marcial Solís se negó a hablar con la prensa y no confirmó pero tampoco negó la cancelación del certamen.



"Pronto estaremos llamando a una conferencia de prensa, hasta estonces vamos a hablar", dijo el funcionario.



Los miembros de la Junta Nacional manifestaron que de todos los asistentes a la reunión no hubo uno tan solo que pidiera que el proceso continuara.



De cancelarse el concurso, los docentes que si aprobaron las pruebas quedarían en el aire ya que su nota queda inválida.



"No sabemos todavía qué es lo que se va a decidir con ellos, tendrá que hacerse un análisis diferente", manifestó Andrés Martínez, miembro de la Junta.



La reunión se dio paralela a las protestas en el despacho ministerial donde un grupo de maestros aprobados pidieron que se reconozca el concurso y exigieron que su nota sea reconocida para que se les otorgue un nombramiento.