Yuri Sabas sobre acusaciones de Ufecic: "no participamos ni firmamos en la Comisión de Presupuesto"

Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el Partido Liberal ante el Congreso Nacional, Yuri Sabas, se presentó este martes ante el Ministerio Público para testificar sobre las acusaciones que realizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el caso "Fe de Errata".



El parlamentario aclaró que en el encuentro, que duró 15 minutos, lo interrogaron sobre si participó en la Comisión de Estilo para la aprobación de la Ley de Presupuesto en Honduras.



"Yo estoy en carácter testifical. Nosotros dejamos claro algo: no participamos en la Comisión de Estilo, no firmamos modificaciones de estilo, no participamos ni firmamos en la Comisión de Presupuesto y eso es lo que quedó claro y establecido el día de hoy", manifestó Sabas.

Noticia en desarrollo...