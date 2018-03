Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 21 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

Una vez más la Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que varios sectores del país estarán sin servicio debido a los trabajos de mantenimiento en la red.



En ese sentido, informaron que por 8 horas los hondureños no tendrán luz. Los cortes iniciarían a las 8:00 de la mañana y finalizarían a las 4:00 de la tarde.



Aquí los lugares que no tendrán energía:



Zona Centro/Sur

Distriro Central de 8:00 am a 4:00 pm

Bulevar Juan Pablo II

Hotel Marriot

Procuraduría General de la República (PGR)

Colonia Tepeyac

Lomas del Mayab

Torre Acqua



Cedros, Francis Morazán, de 8:00-8:10 y 3:50 a 4:00 pm

Siria

Tamarindo Suyatal

Cedros

Porvenir

San Ignacio

Pedernal

Guayabilla

Urrutia

Nepales

Pueblo Nuevo

Yoculateca



Siria, Francisco Morazán, de 8:00 am a 4:00 pm

Agua Caliente

La Peña

Esquías

San José del Potrero

San Luis

Minas de Oro

Zonas aledañas

Punuré, Olancho, de 8:00 am a 4:00 pm

Punuré

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Las Lajas

San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boquerón

Zona Norte

San Francisco de Yojoa de 8:30 am a 4:00 pm

San Francisco de Yojoa

Quebradas de Agua