Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 19 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció las zonas del país en las que no habrá fluido eléctrico este lunes 19 de marzo, debido a trabajos de mantenimiento.



La suspensión se realizará en dos horarios, tomar nota de ellos si su colonia aparece en el listado.



De 8:00 AM a 1:00 PM no tendrán energía en el municipio de La Ceiba, Atlántida, las siguientes colonias

Colonia Los Bomberos

Residencial Atlante, calle CA-13 desde la térmica hasta la llantera Edgardo , Copeco, Grupo Q y tabacalera.



De 8:00 AM a 5:00 PM no habrá energía en varios municipios de La Ceiba

Residencial Las Colinas

Lomas de Buenos Aires

Colonia Merren

Villa H

Colonia Melgal 2

Buenos Aires

Miraflores