Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 16 de marzo

Tegucigalpa, Honduras

La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció que debido a trabajos de mantenimiento, se suspenderá el servicio por varias horas en distintos puntos del territorio nacional.



Se informó que los trabajos serán en el círcuito general del sistema y cambios de poste.

Listado de barrios y colonias que estarán sin energía este viernes:

Viernes 16 de marzo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Dulce Nombre de Culmí

Parte de Catacamas: Residencial Los Llanos 1 y 2

Barrio La Trinidad, Colonia 15 de Septiembre

Barrio El Espino, Teletón, Colonia Nueva patria

Residencial Rosales, Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma, Barrio El Llano, Canal 21

El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote

Nuevo Progreso, Suiguate, Río Tinto, Pataste

Chicaltepe, Agua Blanca y Culmí



Viernes 16 de marzo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Trujillo

Puerto Castilla

Empresa Nacional Portuaria

Standard Fruit Co.

Base Naval

Viernes 16 de marzo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Arizona, Atlántida

Aldeas: Monjiman

El Zapote

Las Delicias

Las Suyapas

Morazán

El Dorado

Cangelica Abajo y Arriba

San Juan Lempira



Viernes 16 de marzo de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en San Pedro Sula

Colonia Odilón Ayestas Universal, El Limonar

Colonia Carmen Inva, Villas del Carmen

Residencial Florida I y II, Hospital del Ojo

Confecciones El Barón, Super La Antorcha Satélite

Planta Aguazul, Metrotel Express, Ferromax

Parque Acuático Zizima y Expometal



Viernes 16 de marzo de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en Taulabe

Aldea Jardines

Palmichal

El Cerrón

Buena Vista

Bella Vista

El Sauce

El Pito

Río Bonito

Monte de Dios

La Defensa

Los Planes

San Isidro

La Pimienta

La Sábana

San José de la Cuesta



Viernes 16 de marzo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Pespire

Tapatoca, Esquimay, El ablado, El Rebalse

Central Hidroeléctrica Nacaome

San Antonio de Flores, Los Higueros

Cerro El Diablo, La Rampla, El Portillo

Los J1caros, El Zapote, Las Papayas, La Yoja

Las Minas, San José, Macuelizo, Coraicito

Las Lajas, Coyolar, Sábana Verde, Obrajito

Vista Hermosa, La Fortuna, Villa Dolores

Ojo de Agua, La Quesera, El Rombón Saca de Agua

Zonas aledañas



Viernes 16 de marzo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en San Marcos de Colón, Choluteca

Panama, Providencia, Fatima

Los Mangos, La Quesera, Guadalupe

San Francisco abajo y arriba, Salida a Somoto

Las Lajas, Aduana El Espino, El Centro

Brisas del Calvario, La Germania, aldea Chinchayote

Aldea Guanijiquil, Caseria El Terrero, Las Tapias

El Boquerón, Brisas de San Marcos, Duyure

Todas sus zonas aledañas



