Juan Orlando Hernández llegó a Chile para asistir a toma de posesión de mandatario Sebastián Piñera

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández ya se encuentra en Santiago, Chile, para asistir el domingo a la toma de posesión del presidente Sebastián Piñera.

Además de asistir a la ceremonia, Hernández dijo que uno de los objetivo de su viaje es abrir el mercado de esa nación sudamericano a varios productos hondureños.



“Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con el presidente Piñera aquí en Santiago y ahora estamos acompañándolo en este nuevo mandato”, comenzó diciendo Hernández.



“Estamos interesados en Honduras en la repotenciar servicio de sanidad animal (Senasa), aquí en Chile tienen un sistema muy robusto y ahora que estamos impulsando el Honduras 20/20 queremos priorizar la agricultura de exportación.



También queremos abrir el mercado chileno para nuestro melón, así como otros productos. Me interesa también el tema de la atención a la clase media y el empleo que ha propuesto el presidente Piñera –agregó-. Queremos ilustrarnos un poco más en lo que ellos quieren hacer en ese sentido.



Hernández anunció que otros temas a tratar será forestal y la continuidad al programa de becas que se tiene con el gobierno de Chile con financiamiento de fondos hondureños.



“Probablemente me reuniré con presidente Enrique Peña Nieto de México para tratar temas de migración, seguridad y de cooperación en el tema de vivienda para los operadores de justicia”, finalizó informando.



Hernández, además realizará varias reuniones con el objetivo afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países.



En su agenda de este sábado, el mandatario hondureño sostendrá su primer encuentro oficial con Piñera en la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello.



Mientras tanto, el domingo, se reunirá con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena.



Posteriormente, el mandatario hondureño se trasladará al Salón de Honor del Congreso Nacional para participar en la investidura de Sebastián Piñera.



El evento iniciará a las 12: 00 del mediodía hora de Chile (9 de la mañana hora de Honduras).



