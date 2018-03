Contratos de docentes son investigados

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Ante las denuncias hechas por los maestros que afirman que en la Dirección Departamental de Educación en Francisco Morazán se han realizado nombramientos ilegales, la investigación ya comenzó.

Empleados de esa dependencia confirmaron a EL HERALDO que desde la semana pasada una comisión enviada por el nivel central de la Secretaría de Educación llegó a las instalaciones para revisar los contratos que se han otorgado en el último mes.

Por orden de Educación, para que los alumnos no tuviesen carencia de docentes en las aulas, se determinó que se nombraría a profesores de manera interina. Cada interinato tendrá una duración de tres meses.

Eso causó gran molestia entre los educadores que concursaron por una plaza y aprobaron las pruebas.

“Lo que nosotros no logramos entender es cómo pueden estar nombrando personas que ni siquiera pasaron el concurso o peor que ni concursaron, de esas cosas nos hemos dado cuenta”, afirmó un maestro concursante.

EL HERALDO intentó conocer la versión del director departamental, Héctor Napoleón Bonilla, pero no se encontraba en su oficina y su teléfono se encontraba apagado.

El ministro de Educación, Marcial Solís, dijo que ningún nombramiento puede hacerse hasta que se termine la investigación y cualquier nombramiento irregular sería anulado.

En el concurso participaron más de 16,000 profesores y aprobaron nada más 7,000 educadores. No obstante, ante las quejas de los que no calificaron, quienes sí aprobaron no pueden ser contratados.

Presiones

La Junta Nacional de Selección insiste en que el concurso se debe declarar desierto. “Los maestros ni saben qué nota tienen, no les dieron ni revisión de examen, es por eso que debe haber un nuevo proceso y que se haga bien”, dijo Andrés Martínez, miembro de la Junta.